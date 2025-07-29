Забаррикадированный ребенок: что нашли в квартире, где 7-летний мальчик не видел мира

В одном из районов Краснодара завершился громкий судебный процесс, который потряс общественность.
Местный суд принял решение ограничить в правах на воспитание ребенка женщину, которая на протяжении семи лет держала своего сына с инвалидностью в полной изоляции. Кроме того, с матери были взысканы средства на содержание ребенка.
Как стало известно, женщина проживала в квартире вместе со своей матерью и мальчиком, родившимся в 2017 году. Жилье практически не проветривалось, а вход в него был перегорожен мебелью, что делало выход наружу почти невозможным. Условия внутри квартиры шокировали: повсюду царила грязь, пол был усеян отходами, в воздухе стоял удушливый запах, а по комнатам свободно бегали насекомые.
Ребенок, обнаруженный в таких условиях, находился в крайне тяжелом состоянии. У него не было ни спального места, ни возможности нормально питаться или соблюдать гигиену.
Медицинское обследование показало, что мальчик страдает от истощения и серьезного отставания в развитии. По данным следствия, мать не только не выпускала сына на улицу, но и применяла к нему физическое насилие, нанося удары по голове. Соседи неоднократно замечали, как ребенок появлялся на открытом балконе, откуда сбрасывал вниз различные предметы, словно пытаясь привлечь внимание.
Суд пришел к выводу, что женщина не способна выполнять родительские обязанности, и постановил ограничить ее в правах на ребенка. Также было решено, что она обязана выплачивать четверть своего дохода в качестве алиментов на содержание сына.
Ранее представители краевой прокуратуры сообщали, что мальчик никогда не посещал детский сад, а в положенный срок не был зачислен в школу. За семь лет своей жизни он ни разу не покидал пределы квартиры и не имел никакого контакта с внешним миром, что привело к полной социальной изоляции. По данным ведомства, последний раз ребенка мыли более года назад, что лишь усугубило его состояние.
Краснода́р — город на юго-западе России, административный центр Краснодарского края и историко-географического региона Кубань.
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