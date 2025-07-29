Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Агрономы рекомендовали натуральную подкормку для лука из дрожжей и древесной золы
Пермский край: уровень инфляции превысил общероссийский показатель
Пищевая сода — эффективна для удаления запахов и загрязнений с натяжных потолков
Зубная паста очищает фары не хуже специальных средств — лайфхак водителей
Как выбрать идеального охранника: 5 пород собак-компаньонов с защитным инстинктом
Ватикан, Андорра и Сан-Марино: страны, где туристов больше, чем жителей
Лера Кудрявцева: новое заявление о стыде после откровений об алкогольной зависимости мужа
Эксперты объясняют, как правильно ухаживать за малиной в июле для богатого урожая
Спите, как японцы: простые советы, которые помогут забыть о бессоннице — проверьте их

Забаррикадированный ребенок: что нашли в квартире, где 7-летний мальчик не видел мира

Суд лишил родительских прав мать, заточившую 7-летнего ребенка в антисанитарных условиях
2:11
Происшествия

В одном из районов Краснодара завершился громкий судебный процесс, который потряс общественность.

Молоток судьи
Фото: flickr.com by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Местный суд принял решение ограничить в правах на воспитание ребенка женщину, которая на протяжении семи лет держала своего сына с инвалидностью в полной изоляции. Кроме того, с матери были взысканы средства на содержание ребенка.

Как стало известно, женщина проживала в квартире вместе со своей матерью и мальчиком, родившимся в 2017 году. Жилье практически не проветривалось, а вход в него был перегорожен мебелью, что делало выход наружу почти невозможным. Условия внутри квартиры шокировали: повсюду царила грязь, пол был усеян отходами, в воздухе стоял удушливый запах, а по комнатам свободно бегали насекомые.

Ребенок, обнаруженный в таких условиях, находился в крайне тяжелом состоянии. У него не было ни спального места, ни возможности нормально питаться или соблюдать гигиену.

Медицинское обследование показало, что мальчик страдает от истощения и серьезного отставания в развитии. По данным следствия, мать не только не выпускала сына на улицу, но и применяла к нему физическое насилие, нанося удары по голове. Соседи неоднократно замечали, как ребенок появлялся на открытом балконе, откуда сбрасывал вниз различные предметы, словно пытаясь привлечь внимание.

Суд пришел к выводу, что женщина не способна выполнять родительские обязанности, и постановил ограничить ее в правах на ребенка. Также было решено, что она обязана выплачивать четверть своего дохода в качестве алиментов на содержание сына.

Ранее представители краевой прокуратуры сообщали, что мальчик никогда не посещал детский сад, а в положенный срок не был зачислен в школу. За семь лет своей жизни он ни разу не покидал пределы квартиры и не имел никакого контакта с внешним миром, что привело к полной социальной изоляции. По данным ведомства, последний раз ребенка мыли более года назад, что лишь усугубило его состояние.

Уточнения

Краснода́р  — город на юго-западе России, административный центр Краснодарского края и историко-географического региона Кубань. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
45 лет вместе: как авария закалила настоящую семейную любовь
Исследование Майкла Бар-Рона: древняя надпись на Синайском полуострове может подтвердить существование Моисея Игорь Буккер Баканов в США оказался благодаря Маску, но с российскими проектами Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров
Последние материалы
Лера Кудрявцева: новое заявление о стыде после откровений об алкогольной зависимости мужа
Эксперты объясняют, как правильно ухаживать за малиной в июле для богатого урожая
Очарование семейной жизни: пара отметила 50 лет совместной жизни после страшных испытаний
Спите, как японцы: простые советы, которые помогут забыть о бессоннице — проверьте их
Вика Цыганова призналась, что планирует уйти в монастырь с мужем
Избавьтесь от плесени в стиральной машине за 3 простых шага
Ткани человека стареют по-разному: основные выводы китайских учёных
В Петербурге задержан мужчина, бросивший дымовую шашку в банк
Дочь Утяшевой и Воли София заявила о желании превзойти родителей по известности
Изменение климата меняет ледовый режим Ладожского озера: что это значит для региона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.