24 года за вторжение: Россия заочно осудила иностранного боевика

МВД РФ повторно объявило в розыск грузинского наемника Беруашвили

Министерство внутренних дел России повторно включило в список разыскиваемых лиц гражданина Грузии Левана Беруашвили, который ранее был заочно осужден на 24 года тюрьмы за участие в нападении на Курскую область.

Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

Об этом стало известно из информации, размещенной на официальном портале ведомства.

В обновленной базе данных МВД указано, что Беруашвили, родившийся в Грузии, ранее уже находился в розыске, а в качестве меры пресечения ему была избрана подписка о невыезде.

Ранее Следственный комитет России в своем Telegram-канале сообщал, что суд признал этого грузинского наемника виновным в преступлениях, связанных с наемничеством и организацией теракта на территории Курской области. Ему были предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая пункты "а" и "в" части 2 статьи 205, а также часть 3 статьи 359. Суд вынес решение о заочном лишении свободы на 24 года, а также объявил его в международный розыск.

По данным следствия и суда, Беруашвили на протяжении длительного времени занимался привлечением, подготовкой и обеспечением финансирования наемников, которые затем участвовали в вооруженных конфликтах.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

