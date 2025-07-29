Забайкалье уходит в офлайн: зона доступа ограниченного режима на карте РФ

В Забайкалье ожидаются сбои в мобильном интернете из-за учений

1:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Забайкальском крае могут возникнуть перебои с мобильным интернетом в ряде районов, что связано с проведением специальных учений по противодействию терроризму.

Фото: freepik.com Мужчина с газетой

При этом власти региона заверили, что проводное подключение к сети, беспроводные точки доступа Wi-Fi и звонки по телефону останутся доступными в штатном режиме. Об этом сообщается в официальном канале регионального правительства в мессенджере Telegram.

Согласно информации, опубликованной властями, временные неудобства с мобильным интернетом могут затронуть отдельные территории края. При этом подчеркивается, что ограничения не коснутся других способов связи и доступа в сеть, таких как проводной интернет, Wi-Fi и голосовые вызовы.

Кроме того, в сообщении уточняется, что решение о введении ограничений было принято на уровне антитеррористической комиссии региона. Жителям края порекомендовали заранее подготовиться к возможным неудобствам: использовать звонки или текстовые сообщения для общения, а также иметь при себе наличные деньги. Также было предложено записать контакты такси и выучить наизусть номера экстренных служб, таких как единый номер 112, скорая помощь — 103, полиция — 102 и пожарная служба — 101.

Уточнения

Забайка́лье — историко-географическая область в России на юго-востоке Восточной Сибири и юго-западе Дальнего Востока, к югу и востоку от озера Байкал.

