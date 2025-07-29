24 года за войну против России: наемник из Перу получил по заслугам

Генеральная прокуратура России сообщила, что Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор гражданину Перу, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины и был замешан в незаконном вторжении на территорию Курской области.
Наемнику назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы.
По информации ведомства, 45-летний Хулио Сезар Соса Дюран признан виновным в совершении ряда преступлений, включая участие в вооруженном конфликте в качестве наемника, незаконное пересечение государственной границы России, контрабанду оружия и боеприпасов, террористическую деятельность, а также незаконный оборот оружия.
Как отметили в прокуратуре, дело рассматривалось без присутствия обвиняемого, так как он объявлен в международный розыск.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что в июле 2022 года Дюран незаконно проник на территорию России через Курскую область, где вступил в вооруженное противостояние с российскими военнослужащими. За свою деятельность он получил вознаграждение в размере не менее 30 тысяч долларов США.
Суд постановил, что первые шесть лет наказания Дюран должен провести в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.
Перу́ — государство в Южной Америке. Граничит на северо-западе с Эквадором, на севере — с Колумбией, на востоке — с Бразилией, на юго-востоке — с Боливией и Чили. На западе омывается Тихим океаном. Третья по площади (после Бразилии и Аргентины) страна Южной Америки.
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