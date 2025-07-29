24 года за войну против России: наемник из Перу получил по заслугам

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор гражданину Перу

Генеральная прокуратура России сообщила, что Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор гражданину Перу, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины и был замешан в незаконном вторжении на территорию Курской области.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

Наемнику назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы.

По информации ведомства, 45-летний Хулио Сезар Соса Дюран признан виновным в совершении ряда преступлений, включая участие в вооруженном конфликте в качестве наемника, незаконное пересечение государственной границы России, контрабанду оружия и боеприпасов, террористическую деятельность, а также незаконный оборот оружия.

Как отметили в прокуратуре, дело рассматривалось без присутствия обвиняемого, так как он объявлен в международный розыск.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в июле 2022 года Дюран незаконно проник на территорию России через Курскую область, где вступил в вооруженное противостояние с российскими военнослужащими. За свою деятельность он получил вознаграждение в размере не менее 30 тысяч долларов США.

Суд постановил, что первые шесть лет наказания Дюран должен провести в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Уточнения

Перу́ — государство в Южной Америке. Граничит на северо-западе с Эквадором, на севере — с Колумбией, на востоке — с Бразилией, на юго-востоке — с Боливией и Чили. На западе омывается Тихим океаном. Третья по площади (после Бразилии и Аргентины) страна Южной Америки.

