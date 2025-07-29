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Минута до ужасного: годовалый малыш чуть не погиб от крысиного яда

В Подмосковье годовалый ребёнок отравился крупой с крысиным ядом
Происшествия

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в Московской области спасли годовалого ребенка, который случайно употребил крупу, обработанную средством против грызунов.

врач в больнице
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
врач в больнице

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

По информации ведомства, инцидент произошел на даче, где мальчик находился под присмотром матери. Женщина рассказала, что оставила сына в соседней комнате буквально на несколько секунд, и за это время он успел забраться под стол, где лежали зерна, обработанные крысиным ядом. Мать не была уверена, проглотил ли ребенок крупу или выплюнул ее, но, не теряя времени, сразу вызвала скорую помощь.

Главный врач центра Татьяна Шаповаленко отметила, что при поступлении в отделение реанимации состояние малыша было крайне тяжелым. Медики незамедлительно начали процедуры, направленные на выведение токсичных веществ из организма.

Она подчеркнула, что решающую роль сыграла оперативность матери, которая быстро обратилась за медицинской помощью. Благодаря своевременным действиям врачей удалось избежать серьезного повреждения внутренних органов, которое могло быть вызвано воздействием яда.

Как сообщили в министерстве, сейчас ребенок полностью восстановился и уже выписан из больницы.

Уточнения

Зооци́ды — разновидность пестицидов, химические вещества для уничтожения вредных теплокровных животных, прежде всего грызунов (сусликов, полёвок, мышей, крыс) — родентици́ды, и птиц — авициды.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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