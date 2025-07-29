28 тонн рыбы и 6 лет обмана: раскрыта крупнейшая схема на Камчатке

На Камчатке пресечена деятельность ОПГ по продаже немаркированной рыбы

1:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На Камчатке правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, которую подозревают в незаконном обороте рыбной продукции без необходимой маркировки.

Фото: Wikimedia Commons by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain задержание, полиция

Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.

По версии следствия, в состав группировки входили предприниматель, занимавший должности учредителя и генерального директора двух коммерческих организаций, сотрудник органов внутренних дел, а также трое местных жителей. Совместно они организовали производство, хранение и сбыт немаркированной рыбопродукции в объеме более 28 тонн.

Как установили следователи, с января 2019 года по июль 2025 года 74-летний бизнесмен, руководивший двумя компаниями, специализирующимися на розничной торговле, вместе с сообщниками наладил схему по реализации рыбной продукции без маркировки. За это время участники группы заработали свыше 9 миллионов рублей. В ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли более 28 тонн незаконной продукции.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье, связанной с приобретением и хранением немаркированной продукции в целях сбыта, совершенными организованной группой. Один из фигурантов дела помещен под домашний арест, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Уточнения

Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.

