Госмиллионы в никуда: в Ингушетии провернули аферу с деловым форумом

Бизнесмен в Ингушетии подозревается в хищении госсредств на 3 миллиона рублей

В Ингушетии начато уголовное расследование в отношении местного предпринимателя, которого подозревают в присвоении 3 миллионов рублей, выделенных на организацию делового форума.

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Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, в августе 2022 года министерство экономического развития Ингушетии подписало с индивидуальным предпринимателем государственный контракт на сумму 3 миллиона рублей. Договор предусматривал оказание услуг по подготовке и проведению республиканского экономического форума "Деловая Ингушетия-2022".

Как установили следователи, указанная сумма была переведена на расчетный счет бизнесмена, однако сам форум фактически организовала другая компания. В результате действий подозреваемого министерство понесло ущерб в размере 3 миллионов рублей.

В отношении 51-летнего предпринимателя открыто уголовное дело по статье, связанной с мошенничеством в особо крупном размере. Наказание по этой статье может достигать 10 лет лишения свободы. В ведомстве уточнили, что основанием для возбуждения дела стали материалы, предоставленные Министерством внутренних дел по Ингушетии.

Уточнения

Ингуше́тия — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района.

