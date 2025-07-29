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Госмиллионы в никуда: в Ингушетии провернули аферу с деловым форумом

Бизнесмен в Ингушетии подозревается в хищении госсредств на 3 миллиона рублей
Происшествия

В Ингушетии начато уголовное расследование в отношении местного предпринимателя, которого подозревают в присвоении 3 миллионов рублей, выделенных на организацию делового форума.

суд
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
суд

Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, в августе 2022 года министерство экономического развития Ингушетии подписало с индивидуальным предпринимателем государственный контракт на сумму 3 миллиона рублей. Договор предусматривал оказание услуг по подготовке и проведению республиканского экономического форума "Деловая Ингушетия-2022".

Как установили следователи, указанная сумма была переведена на расчетный счет бизнесмена, однако сам форум фактически организовала другая компания. В результате действий подозреваемого министерство понесло ущерб в размере 3 миллионов рублей.

В отношении 51-летнего предпринимателя открыто уголовное дело по статье, связанной с мошенничеством в особо крупном размере. Наказание по этой статье может достигать 10 лет лишения свободы. В ведомстве уточнили, что основанием для возбуждения дела стали материалы, предоставленные Министерством внутренних дел по Ингушетии.

Уточнения

Ингуше́тия — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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