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Смертельный полигон: Рязань вводит режим ЧС из-за ввоза опасных отходов

В Рязани ввели режим ЧС из-за незаконного ввоза опасных отходов в Турлатове
1:00
Происшествия

В Рязани объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в связи с ситуацией на полигоне в Турлатове, куда, предположительно, незаконно ввозились отходы, относящиеся к первому классу опасности.

Рязанский Кремль
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рязанский Кремль

Об этом сообщил глава региона Павел Малков через свой Telegram-канал.

Губернатор отметил, что на полигоне продолжается противоправная деятельность, несмотря на предыдущие предупреждения. По его словам, зафиксированы новые случаи завоза отходов, среди которых могут быть вещества, представляющие серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья людей. Кроме того, жители жалуются на резкий неприятный запах, исходящий от свалки.

Прокуратура провела выездную проверку, в ходе которой информация о незаконных действиях на полигоне подтвердилась. Ведомство уже направило уведомление главе администрации Рязани с требованием принять меры для устранения нарушений.

Уточнения

Турлатово деревня в Рязанском районе Рязанской области России. Является административным центром Турлатовского сельского поселения.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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