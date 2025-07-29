Парк ужасов: подростки-мигранты избили девочку на глазах у всех

В Ростове-на-Дону началась проверка по факту инцидента, связанного с возможным избиением ребенка в одном из городских парков.
Об этом сообщили представители Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области.
Согласно информации, появившейся в социальных сетях, в парке трое детей, предположительно являющихся мигрантами, напали на девочку. Пострадавшую пришлось госпитализировать. В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится тщательная проверка всех обстоятельств, описанных в публикациях.
По итогам расследования следователи примут соответствующее процессуальное решение, добавили в Следственном комитете.
Росто́в-на-Дону́ — город на юго-западе России, административный центр Южного федерального округа и Ростовской области. Город воинской славы (2008).
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