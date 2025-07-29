Лжеврачи с ноутбуком: в Кирове раскрыта афера века против пенсионеров

В Кирове вскоре начнётся судебный процесс над четырьмя подозреваемыми, которые обманывали пожилых людей, выдавая себя за медицинских специалистов и продавая им бесполезное оборудование, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным следствия, злоумышленники, не обладая ни медицинским образованием, ни соответствующими разрешениями, создавали видимость проведения диагностики, используя для этого обычный ноутбук.
Они предлагали пенсионерам заполнить анкеты, в которых те указывали свои жалобы на здоровье, а затем на основе этих данных выносили ложные диагнозы. После этого потерпевших убеждали покупать массажёры и другие устройства по значительно завышенным ценам, вводя их в заблуждение относительно необходимости такого "лечения".
Деятельность преступной группы была пресечена в ноябре 2023 года благодаря совместным усилиям сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России и их коллег из Кировской области.
Как уточнила представитель ведомства, троим местным жителям и одному приезжему из Свердловской области предъявлены обвинения в совершении 28 эпизодов мошенничества, подпадающих под часть четвёртую статьи 159 Уголовного кодекса РФ.
В ходе оперативных мероприятий у подозреваемых изъяли технику, использовавшуюся для проведения фальшивых обследований, а также документы, подтверждающие их противоправную деятельность. Кроме того, на имущество обвиняемых наложен арест, чтобы обеспечить возможность компенсации ущерба пострадавшим. Уголовное дело, получившее утверждённое обвинительное заключение, уже передано в суд для рассмотрения.
Ки́ров — город в России, административный центр Кировской области. Вместе с подчинёнными населёнными пунктами образует одноимённый городской округ.
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