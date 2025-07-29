Лжеврачи с ноутбуком: в Кирове раскрыта афера века против пенсионеров

МВД передало в суд дело о мошенничестве с псевдомедицинскими услугами в Кирове

1:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Кирове вскоре начнётся судебный процесс над четырьмя подозреваемыми, которые обманывали пожилых людей, выдавая себя за медицинских специалистов и продавая им бесполезное оборудование, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полицейские

По данным следствия, злоумышленники, не обладая ни медицинским образованием, ни соответствующими разрешениями, создавали видимость проведения диагностики, используя для этого обычный ноутбук.

Они предлагали пенсионерам заполнить анкеты, в которых те указывали свои жалобы на здоровье, а затем на основе этих данных выносили ложные диагнозы. После этого потерпевших убеждали покупать массажёры и другие устройства по значительно завышенным ценам, вводя их в заблуждение относительно необходимости такого "лечения".

Деятельность преступной группы была пресечена в ноябре 2023 года благодаря совместным усилиям сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России и их коллег из Кировской области.

Как уточнила представитель ведомства, троим местным жителям и одному приезжему из Свердловской области предъявлены обвинения в совершении 28 эпизодов мошенничества, подпадающих под часть четвёртую статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

В ходе оперативных мероприятий у подозреваемых изъяли технику, использовавшуюся для проведения фальшивых обследований, а также документы, подтверждающие их противоправную деятельность. Кроме того, на имущество обвиняемых наложен арест, чтобы обеспечить возможность компенсации ущерба пострадавшим. Уголовное дело, получившее утверждённое обвинительное заключение, уже передано в суд для рассмотрения.

Уточнения

Ки́ров — город в России, административный центр Кировской области. Вместе с подчинёнными населёнными пунктами образует одноимённый городской округ.

