Огонь наступает: леса Карелии охватила огненная угроза

В Карелии введен режим ЧС из-за лесных пожаров: что известно на данный момент

1:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Карелии продолжается борьба с огненной стихией: на территории региона зафиксировано более двух десятков очагов возгорания, охвативших свыше 300 гектаров леса.

Фото: commons.wikimedia.org by Tatiana Bulyonkova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пожар в лесу

При этом, как заверил руководитель республики Артур Парфенчиков, опасности для местных жителей пока удаётся избежать. В своём Telegram-канале он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие угрозы населённым пунктам, ситуация остаётся крайне напряжённой. На данный момент в тушении пожаров участвуют более 200 специалистов и десятки единиц спецтехники.

Особое внимание уделяется Муезерскому району, где обстановка признана наиболее сложной. Там даже пришлось объявить режим чрезвычайной ситуации. По словам главы региона, крупный очаг возгорания возник вблизи посёлка Волома, что потребовало срочного усиления группировки спасателей. Как сообщил куратор района Сергей Седлецкий, лично выехавший на место, ситуация постепенно стабилизируется, и в ближайшее время пожар может быть взят под контроль.

Руководитель Карелии также обратился к жителям и туристам с призывом строго соблюдать меры предосторожности. Он напомнил, что причиной возгораний становятся не только природные факторы, такие как сухие грозы, но и человеческая халатность.

В регионе действует особый противопожарный режим, запрещающий разведение открытого огня, а также ограничивающий доступ в лесные зоны. Нарушителям грозят серьёзные штрафы.

Уточнения

Каре́лия — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Западного федерального округа, является частью Северного экономического района.

