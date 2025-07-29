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Россиян оставили без таблеток: главная аптечная сеть взломана

Аптечные сети Столички и Неофарм столкнулись с необъяснимым сбоем
Происшествия

В последние дни сразу две крупные аптечные сети столкнулись с серьёзными трудностями в работе.

Фармацевт в аптеке
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фармацевт в аптеке

Речь идёт о временном закрытии ряда аптек, а также о проблемах с доступом к важным услугам для клиентов. На официальных сайтах компаний появились уведомления, в которых сообщается, что некоторые точки продаж приостановили свою деятельность из-за технических неполадок. Кроме того, покупатели не могут воспользоваться функцией бронирования медикаментов или проверить информацию о бонусах в рамках программы лояльности.

На сайте одной из сетей указано, что они приносят извинения за неудобства и работают над устранением проблем. Аналогичное заявление размещено и на портале другой компании, где также уточняется, что часть аптек временно недоступна по тем же причинам. Обе сети заверили, что все функции и услуги будут восстановлены в кратчайшие сроки, однако точные даты пока не называются.

Стоит отметить, что обе сети входят в один крупный холдинг, который управляет более чем тысячей аптек в 80 городах Центральной и Северо-Западной частей России.

Уточнения

Апте́ка — особая специализированная организация системы здравоохранения, занимающаяся изготовлением, фасовкой, анализом и реализацией лекарственных средств.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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