Россиян оставили без таблеток: главная аптечная сеть взломана

Аптечные сети Столички и Неофарм столкнулись с необъяснимым сбоем

В последние дни сразу две крупные аптечные сети столкнулись с серьёзными трудностями в работе.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фармацевт в аптеке

Речь идёт о временном закрытии ряда аптек, а также о проблемах с доступом к важным услугам для клиентов. На официальных сайтах компаний появились уведомления, в которых сообщается, что некоторые точки продаж приостановили свою деятельность из-за технических неполадок. Кроме того, покупатели не могут воспользоваться функцией бронирования медикаментов или проверить информацию о бонусах в рамках программы лояльности.

На сайте одной из сетей указано, что они приносят извинения за неудобства и работают над устранением проблем. Аналогичное заявление размещено и на портале другой компании, где также уточняется, что часть аптек временно недоступна по тем же причинам. Обе сети заверили, что все функции и услуги будут восстановлены в кратчайшие сроки, однако точные даты пока не называются.

Стоит отметить, что обе сети входят в один крупный холдинг, который управляет более чем тысячей аптек в 80 городах Центральной и Северо-Западной частей России.

Уточнения

Апте́ка — особая специализированная организация системы здравоохранения, занимающаяся изготовлением, фасовкой, анализом и реализацией лекарственных средств.

