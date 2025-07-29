Пожизненный приговор уже близко: в Москве разгорается дело о госизмене

В один из столичных судов поступило обращение от следственных органов с просьбой определить меру пресечения для гражданина России, которого обвиняют в серьёзном преступлении, связанном с безопасностью государства.
Как стало известно РИА Новости, в материалах дела фигурирует человек по фамилии Салтыковский В.А.
В судебной инстанции уточнили, что представители следствия настаивают на том, чтобы подозреваемого заключили под стражу на время разбирательства. Напомним, что законодательство России предусматривает крайне суровое наказание за подобные деяния — вплоть до лишения свободы на всю жизнь.
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