Пожизненный приговор уже близко: в Москве разгорается дело о госизмене

Гражданин РФ обвинён в государственной измене

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В один из столичных судов поступило обращение от следственных органов с просьбой определить меру пресечения для гражданина России, которого обвиняют в серьёзном преступлении, связанном с безопасностью государства.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ суд

Как стало известно РИА Новости, в материалах дела фигурирует человек по фамилии Салтыковский В.А.

В судебной инстанции уточнили, что представители следствия настаивают на том, чтобы подозреваемого заключили под стражу на время разбирательства. Напомним, что законодательство России предусматривает крайне суровое наказание за подобные деяния — вплоть до лишения свободы на всю жизнь.