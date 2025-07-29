Казаки пришли на помощь в тушении лесных пожаров в Крыму

В Крыму установилась сильнейшая жара, которая вызвала мощные пожары на полуострове. Люди потянулись на природу, поближе к морю. Некоторые разбили палаточные лагеря в лесу. К сожалению, не все понимают, что неосторожное обращение с огнем может стать причиной серьёзных последствий. Сухая трава вспыхивает мгновенно и в считанные часы, а то и минуты пламя перекидывается на деревья. И вот реликтовые леса вспыхивают, как спички, нанося серьёзный ущерб природе, неся угрозу жилым постройкам и людям.

Фото: commons.wikimedia.org by Tilo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пожар в горах

В муниципальном округе Феодосия уже третий день фиксируются возгорания травы и лесов. Один из очагов пожара возник в районе Лысой горы. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые начали тушение пожара.

Казаки вышли на помощь спасателям

Администрация города и МЧС обратились за помощью к казачьим обществам. На призыв откликнулись казаки городских казачьих обществ "Витязь" и "Станица Феодосийская" Черноморского казачьего войска. Совместно с пожарными они приняли активное участие в ликвидации очагов возгорания, оказав существенную поддержку в борьбе с огнём.

Напомним, что с 1 мая в Республике Крым введён особый противопожарный режим, в рамках которого запрещается:

разводить открытый огонь;

сжигать сухую траву и мусор;

бросать непотушенные окурки;

посещать лесные массивы (в установленных ограниченных зонах).

Важно помнить, что соблюдение правил — это ответственность каждого.

Пожары наносят колоссальный урон уникальной природе, экономике и безопасности региона. Только совместными усилиями при строгом соблюдении противопожарных правил можно сохранить экологическое равновесие полуострова и защитить жителей от опасности.

А пока казаки не только тушат пожары, но и патрулируют туристические места "дикого" отдыха. Они предупреждают отдыхающих о запрете разводить костры, следят за тем, чтобы люди убирали за собой мусор. В случае приближающегося пожара помогают властям в эвакуации отдыхающих.

По прогнозам синоптиков, жара в Крыму может продлиться до середины сентября.

Уточнения

Пожа́р — сильное пламя, которое охватывает и уничтожает всё, что может гореть.



Каза́ки́ или коза́ки (мн. ч. от тюркского слова, значившего «свободный, независимый человек, искатель приключений, бродяга») — этносословная группа служилых людей (преимущественно, православных русских и украинцев) — члены военных формирований, нёсших пограничную службу.

