49 рейсов в никуда: Аэрофлот под ударом кибервойны

Хакеры заявили об уничтожении IT-инфраструктуры Аэрофлота

1:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Авиакомпания "Аэрофлот" столкнулась с масштабным сбоем в работе своих информационных систем, из-за чего было принято решение отменить 49 рейсов, выполнявшихся как из Москвы, так и в столицу.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ человек в аэропорту

Об этом стало известно из официального сообщения перевозчика. Материал об этом публикует "Царьград".

Среди направлений, затронутых отменами, оказались такие города, как Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Красноярск, Минеральные Воды, Махачкала, Минск, Сочи, Кировск, Астана и другие.

В авиакомпании уточнили, что пассажиры, чьи рейсы были отменены, имеют право забрать свой багаж, а также могут либо переоформить билеты на другие даты, либо вернуть деньги в течение десяти дней. При этом в "Аэрофлоте" обратили внимание, что кассы в аэропортах временно не занимаются возвратами и переоформлением билетов. Пассажирам, купившим билеты через агентов, рекомендовали обращаться по месту приобретения.

Тем временем Telegram-канал Baza сообщил, что причиной сбоя могла стать хакерская атака. По информации канала, ответственность за инцидент взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY".

Утверждается, что злоумышленники заявили о полном уничтожении IT-инфраструктуры авиакомпании. Согласно их словам, операция готовилась в течение года, за это время хакеры проникли в корпоративную сеть "Аэрофлота", получив доступ к данным о перелётах, системам управления персоналом и записям внутренних телефонных разговоров. Кроме того, они якобы уничтожили около 7000 физических и виртуальных серверов компании. Baza отметила, что получить официальный комментарий от "Аэрофлота" по этому поводу не удалось.

Уточнения

"Аэрофлот — российские авиалинии" - российская государственно-частная авиакомпания, образованная из одного из государственных социалистических предприятий, входившего в состав советского "Аэрофлота" и осуществлявшего полёты и коммерческую деятельность на международных воздушных линиях, а также завладевшего правами на одноимённую торговую марку.

