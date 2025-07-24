Элита Челябинской области в железных объятиях: ФСБ взяла Богашова

Басманный суд арестовал экс-замгубернатора Челябинской области Александра Богашова

1:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Басманный суд Москвы принял решение о заключении под стражу бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Богашова, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Фото: flickr.com by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

Как сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда, мера пресечения будет действовать до 22 сентября 2025 года.

Судья постановил, что Богашов останется под арестом на указанный срок. Заседание прошло в закрытом формате, без доступа общественности и журналистов, по просьбе следствия. Открытой частью процесса стало лишь объявление итогового решения суда.

Ранее представители правоохранительных органов Челябинской области сообщили, что Богашов был задержан вместе с управляющим делами губернатора и правительства региона Романом Менжинским, а также министром имущества области Эльдаром Белоусовым.

Все они проходят по делу о превышении полномочий, связанному со строительством оздоровительного комплекса, что подпадает под часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ.

По информации следствия, чиновники организовали незаконное возведение оздоровительного комплекса на территории губернаторской резиденции. Для этого они действовали через подконтрольного руководителя строительной компании, а общая стоимость работ превысила 50 миллионов рублей. Правоохранители также установили, что для прикрытия махинаций был создан фиктивный документооборот.

Уточнения

Челя́бинская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в Уральский федеральный округ, является частью Уральского экономического района.

