Молодой житель Воронежа, которому едва исполнился 21 год, получил суровое наказание за ряд тяжких преступлений.
Как сообщили в прокуратуре региона, Второй западный окружной военный суд вынес решение о лишении свободы сроком на 18 лет, признав его виновным в государственной измене, подготовке террористического акта и других правонарушениях.
Согласно информации, размещенной в Telegram-канале прокуратуры Воронежской области, Александр Белов был признан виновным в совершении преступлений, представляющих угрозу безопасности государства. Судебное разбирательство завершилось оглашением приговора, согласно которому большую часть срока — 15 лет — осужденный проведет в колонии строгого режима.
Прокуратура также обнародовала видеоматериал, на котором запечатлен момент оглашения приговора. На кадрах видно, как Белов находится в зале суда за решеткой, а судья зачитывает решение о длительном сроке заключения.
По данным следствия, в октябре 2024 года молодому человеку поступило задание от представителей запрещенной украинской военизированной организации. Ему было поручено организовать теракт на одной из электроподстанций Воронежа, что могло привести к серьезным последствиям для инфраструктуры города.
Воро́неж — город на юге Центральной России, административный центр Воронежской области. Расположен на берегах Воронежского водохранилища, в 12 километрах от реки Дон; расстояние от Москвы — около 520 км.
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