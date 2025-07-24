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Враг внутри: Воронежский суд поставил точку в деле о госизмене

Житель Воронежа осуждён на 18 лет за госизмену и подготовку теракта
Происшествия

Молодой житель Воронежа, которому едва исполнился 21 год, получил суровое наказание за ряд тяжких преступлений.

Поимка преступника
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Поимка преступника

Как сообщили в прокуратуре региона, Второй западный окружной военный суд вынес решение о лишении свободы сроком на 18 лет, признав его виновным в государственной измене, подготовке террористического акта и других правонарушениях.

Согласно информации, размещенной в Telegram-канале прокуратуры Воронежской области, Александр Белов был признан виновным в совершении преступлений, представляющих угрозу безопасности государства. Судебное разбирательство завершилось оглашением приговора, согласно которому большую часть срока — 15 лет — осужденный проведет в колонии строгого режима.

Прокуратура также обнародовала видеоматериал, на котором запечатлен момент оглашения приговора. На кадрах видно, как Белов находится в зале суда за решеткой, а судья зачитывает решение о длительном сроке заключения.

По данным следствия, в октябре 2024 года молодому человеку поступило задание от представителей запрещенной украинской военизированной организации. Ему было поручено организовать теракт на одной из электроподстанций Воронежа, что могло привести к серьезным последствиям для инфраструктуры города.

Уточнения

Воро́неж — город на юге Центральной России, административный центр Воронежской области. Расположен на берегах Воронежского водохранилища, в 12 километрах от реки Дон; расстояние от Москвы — около 520 км.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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