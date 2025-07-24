Скандал в Брянской области: депутата осудили за обман участников СВО

Бывший депутат Брянской области осужден за мошенничество с выплатами участникам СВО

2:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Брянской области завершилось громкое судебное разбирательство, которое вскрыло шокирующую схему обмана военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ суд

Бывший народный избранник использовал свое положение для личного обогащения, цинично эксплуатируя доверие защитников страны.

Согласно материалам дела, Владимир Реук, будучи депутатом Клинцовского городского совета, разработал хитроумную схему мошенничества. Он предлагал участникам СВО помощь в получении государственных наград и дополнительных выплат за ранения. Кроме того, народный избранник обещал содействовать в досрочном прекращении военной службы. За эти "услуги" он требовал денежное вознаграждение, которое присваивал себе.

Особый цинизм ситуации придает тот факт, что для реализации преступного замысла Реук активно использовал свой высокий социальный статус выборного должностного лица. Более того, он позиционировал себя как человека, оказывающего гуманитарную помощь военнослужащим российской армии, что помогало ему завоевывать доверие потенциальных жертв.

Примечательно, что даже при наличии убедительной доказательной базы подсудимый не признал свою вину в ходе судебного процесса. Однако собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ.

Клинцовский городской суд признал бывшего депутата виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. За совокупность преступлений Реук получил 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Дополнительно суд назначил штраф в размере 900 тысяч рублей.

Помимо основного наказания, суд лишил бывшего народного избранника права занимать должности представителя власти в органах местного самоуправления сроком на 3 года. Это решение подчеркивает серьезность совершенных преступлений и недопустимость использования властных полномочий в корыстных целях.

Уточнения

Бря́нская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа, расположенный к юго-западу от Москвы. Областной центр — город Брянск.

