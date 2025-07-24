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Наживала долги и нашла тюрьму: секретный канал мошенников перекрыт МВД

МВД возбудил первое уголовное дело о дропперстве в России: подробности задержания
1:40
Происшествия

В столице начато первое уголовное расследование, связанное с так называемым дропперством, в рамках которого была задержана женщина 52 лет, на счёт которой мошенники перевели более миллиона рублей.

Полицейские
Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полицейские

Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По её словам, следователи Главного управления МВД по Москве открыли уголовное дело, основываясь на признаках преступления, предусмотренного частью третьей статьи 187 Уголовного кодекса РФ, которая касается передачи банковского счёта в пользование мошенникам. Она отметила, что подозреваемая, стремясь решить свои финансовые проблемы, искала дополнительный заработок в интернете.

В ходе оперативных мероприятий была задержана жительница Москвы, которой 52 года. При обыске в её квартире правоохранители изъяли мобильные устройства, компьютерную технику, а также банковские и SIM-карты.

Как стало известно, по указанию организаторов преступной схемы женщина зарегистрировала счёт индивидуального предпринимателя, который впоследствии использовался для получения незаконных средств. Представитель МВД уточнила, что общая сумма переведённых на этот счёт денег превысила один миллион рублей, а информацию о финансовых операциях подозреваемая отправляла своим кураторам через мессенджеры.

На данный момент правоохранительные органы продолжают выяснять все детали противоправной деятельности и работают над поимкой остальных участников преступной группы.

Уточнения

МВД РФ — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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