С вертолета никого не видно: осмотр обломков Ан-24 показывает, что никто не выжил

Крушение Ан-24 под Тындой: первые данные с места авиакатастрофы

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Авиакатастрофа в Амурской области привлекла внимание спасательных служб, которые продолжают работу на месте падения самолёта Ан-24, рухнувшего в 15 километрах от города Тында.

Фото: commons.wikimedia.org by Павел Аджигильдяев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Антонов Ан-24

По данным РИА Новости, полученным в результате осмотра территории с воздуха, выживших пока не удалось обнаружить, однако в амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности подчеркнули, что окончательные выводы делать рано.

Представитель центра сообщил, что из-за сложного рельефа местности и густой растительности осмотр с воздуха не дал полной картины. Он отметил, что выжившие всё ещё могут быть найдены в ходе наземных поисковых операций.

По его словам, сейчас решается вопрос о том, где именно высадятся спасательные группы и каким образом будет организовано обследование территории. Он также добавил, что, несмотря на отсутствие обнаруженных признаков жизни при воздушной разведке, надежда на спасение людей сохраняется, и всё станет ясно только после тщательного осмотра на земле.

Уточнения

Ты́нда - город (с 1917 посёлок Тындинский, статус города с ноября 1975) в Амурской области России, административный центр Тындинского района/муниципального округа (в состав района/округа не входит), административно-территориальная единица и муниципальное образование городской округ город Тында "Столица БАМа".

