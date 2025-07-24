С вертолета никого не видно: осмотр обломков Ан-24 показывает, что никто не выжил

Авиакатастрофа в Амурской области привлекла внимание спасательных служб, которые продолжают работу на месте падения самолёта Ан-24, рухнувшего в 15 километрах от города Тында.
По данным РИА Новости, полученным в результате осмотра территории с воздуха, выживших пока не удалось обнаружить, однако в амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности подчеркнули, что окончательные выводы делать рано.
Представитель центра сообщил, что из-за сложного рельефа местности и густой растительности осмотр с воздуха не дал полной картины. Он отметил, что выжившие всё ещё могут быть найдены в ходе наземных поисковых операций.
По его словам, сейчас решается вопрос о том, где именно высадятся спасательные группы и каким образом будет организовано обследование территории. Он также добавил, что, несмотря на отсутствие обнаруженных признаков жизни при воздушной разведке, надежда на спасение людей сохраняется, и всё станет ясно только после тщательного осмотра на земле.
Ты́нда - город (с 1917 посёлок Тындинский, статус города с ноября 1975) в Амурской области России, административный центр Тындинского района/муниципального округа (в состав района/округа не входит), административно-территориальная единица и муниципальное образование городской округ город Тында "Столица БАМа".
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?