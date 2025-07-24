Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разметка без знака не имеет юридической силы — правила парковки для водителей
Как дарксторы и ПВЗ нарушают права жильцов: мнение сенатора
Туротрасль РФ подтверждает: спрос на отдых в Таиланде не снижается
МВД возбудил первое уголовное дело о дропперстве в России: подробности задержания
Плавание, велоспорт и легкий бег: идеальные виды спорта для жары — советы эксперта
Жалоба в прокуратуру: URA.RU обвиняет следствие в нарушении прав
США доминируют над Европой: мнение политолога Ростислава Ищенко
Стилисты объяснили, как носить платье-халат летом: образы для дня и вечера
Болезнь Паркинсона: основные симптомы и методы диагностики

С вертолета никого не видно: осмотр обломков Ан-24 показывает, что никто не выжил

Крушение Ан-24 под Тындой: первые данные с места авиакатастрофы
1:05
Происшествия

Авиакатастрофа в Амурской области привлекла внимание спасательных служб, которые продолжают работу на месте падения самолёта Ан-24, рухнувшего в 15 километрах от города Тында.

Антонов Ан-24
Фото: commons.wikimedia.org by Павел Аджигильдяев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Антонов Ан-24

По данным РИА Новости, полученным в результате осмотра территории с воздуха, выживших пока не удалось обнаружить, однако в амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности подчеркнули, что окончательные выводы делать рано.

Представитель центра сообщил, что из-за сложного рельефа местности и густой растительности осмотр с воздуха не дал полной картины. Он отметил, что выжившие всё ещё могут быть найдены в ходе наземных поисковых операций.

По его словам, сейчас решается вопрос о том, где именно высадятся спасательные группы и каким образом будет организовано обследование территории. Он также добавил, что, несмотря на отсутствие обнаруженных признаков жизни при воздушной разведке, надежда на спасение людей сохраняется, и всё станет ясно только после тщательного осмотра на земле.

Уточнения

Ты́нда - город (с 1917 посёлок Тындинский, статус города с ноября 1975) в Амурской области России, административный центр Тындинского района/муниципального округа (в состав района/округа не входит), административно-территориальная единица и муниципальное образование городской округ город Тында "Столица БАМа".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Последние материалы
Согнутый кончик хвоста у кошки указывает на её сомнения и осторожность
Учёные из Лейпцига фиксируют тревожное увеличение нанопластика в океанах
Выращивайте сорта Айдаред, Орлик и Звёздочка для зимнего хранения урожая яблок
Эксперт объяснил, можно ли замораживать сыр и как это влияет на вкус
Полину Гагарину заподозрили в использовании фонограммы
Как правильно оплачивать коммунальные услуги, чтобы избежать штрафов и долгов
Самостоятельный выход из авто может вызвать подозрения у инспектора — ГИБДД
Listín Diario: турпоток в Доминикану растёт за счёт новых стран, включая Кубу и Португалию
Певица Розалия делится подходом к тренировкам: функциональный тренинг для силы и выносливости
Азербайджанская нефть предлагается с большими скидками: загрязнена хлоридами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.