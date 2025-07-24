Фейковые обвинения и наручники: что творится за кулисами следствия по делу URA.RU

Жалоба в прокуратуру: URA.RU обвиняет следствие в нарушении прав

4:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ситуация вокруг редакции одного из российских изданий продолжает накаляться: правоохранительные органы распространили ложные сведения о задержании редактора региональных редакций Игоря Сергеева, что вызвало волну возмущения в журналистском сообществе.

Фото: flickr.com by dnak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тюрьма

Изначально утверждалось, что задержания не было, однако позже появились анонимные обвинения в том, что сотрудник URA.RU якобы пытался уклониться от следствия.

Главный редактор издания Диана Козлова отметила, что подобные заявления не имеют под собой оснований и, по её мнению, являются попыткой повлиять на общественное мнение. Она подчеркнула, что агентство расценивает такие действия как манипуляцию.

Утром 23 июля Сергеев, находившийся в отпуске, был задержан и доставлен в региональное управление Следственного комитета. После этого ни редакция, ни адвокаты не имели информации о его местонахождении, что фактически подтверждает факт задержания. Единственное, что успел сообщить сам Сергеев, — его везут на допрос.

Позднее источники в правоохранительных органах заявили, что следственные действия с участием Сергеева завершены. При этом они утверждали, что доставление журналиста в сопровождении силовиков было необходимо из-за его попыток избежать контакта со следствием, включая смену адресов и номеров телефонов. Эти сведения были опубликованы в ряде СМИ.

Агентство URA.RU подчёркивает, что всегда сотрудничало со следствием: сотрудники, проходящие по делу как свидетели, регулярно являлись на допросы, а по запросам следователей предоставлялись все необходимые документы, включая дополнительные материалы общим весом около трёх килограммов. Тем не менее, редакция сталкивается с давлением, включая угрозы в адрес одного из сотрудников, Дениса Аллаярова, и применение силы к свидетелям.

Перед допросом Сергеева посетил человек, представившийся сотрудником ФСБ, который, по словам журналиста, требовал дать определённые показания, отказаться от адвокатов и согласиться на сделку со следствием. Аналогичные визиты, как стало известно, совершались и к Аллаярову, находящемуся в СИЗО. Ему также предлагали отказаться от защитников и пойти на сделку, причём в отсутствие адвокатов.

В адрес Аллаярова звучали угрозы о возможном наказании в виде семи лет лишения свободы по статье о государственной измене, хотя, как отмечает редакция, в деле отсутствуют доказательства, подтверждающие столь серьёзное обвинение. Единственный эпизод, фигурирующий в деле, не нашёл подтверждения даже после масштабных обысков в офисе агентства в Екатеринбурге и у сотрудников дома.

Редакция также сообщила о случаях применения силы к свидетелям.

Например, утром 7 июля сотрудники Следственного комитета при поддержке силовиков — всего 16 человек — прибыли к руководителю IT-отдела Денису Мостокалову, который также проходит свидетелем по делу. Несмотря на отсутствие сопротивления с его стороны, к нему применили физическую силу: его скрутили и надели наручники. Полученные в результате травмы были зафиксированы в ходе медицинского освидетельствования в Арамильской городской больнице.

Силовые методы применялись и к главному редактору Диане Козловой во время обысков.

На фоне этих событий в анонимных Telegram-каналах, таких как ЕЖ LAB*, распространялась информация, связывающая преследование Аллаярова с публикацией видео атак украинских беспилотников в России. Редакция URA.RU опровергла эти обвинения, заявив, что никогда не публиковала подобные материалы и строго соблюдает законодательство РФ.

По мнению агентства, вокруг дела создаётся поле ложной информации, направленной на дискредитацию издания.

Редакция и адвокаты Аллаярова выразили обеспокоенность методами, используемыми в ходе следствия. Ранее было подано ходатайство об отводе следователя, а также направлена жалоба в областную прокуратуру.

URA.RU выразило благодарность коллегам, которые помогли привлечь внимание к задержанию Сергеева, а также уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, взявшей дело под контроль, и парламентским партиям, поддержавшим защиту прав Аллаярова.

* включен Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента на территории России

Уточнения

Ура ру (URA.RU) — российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края.

