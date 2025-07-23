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Госизмена без доказательств: дело главреда Аллаярова

Игоря Сергеева из URA.RU задержали без доступа адвокатов
3:10
Происшествия

В редакции одного из российских СМИ разгорается скандал, связанный с давлением со стороны следственных органов на журналистов.

Тюрьма
Фото: flickr.com by HarshLight, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тюрьма

Главный редактор издания URA.RU Диана Козлова выразила мнение, что недопуск адвокатов к региональному редактору Игорю Сергееву может быть попыткой оказать на него давление и вынудить отказаться от права на защиту. Она также отметила, что следователь, отказавшаяся сообщить местонахождение Сергеева, ранее применяла аналогичные методы воздействия на свердловского редактора Дениса Аллаярова.

По словам Козловой, несколько дней назад к Аллаярову явились следователь и человек, представившийся сотрудником ФСБ. Они потребовали от журналиста отказаться от услуг адвокатов, признать вину в преступлениях, которых он не совершал, дать ложные показания против коллег и согласиться на сделку со следствием. В случае отказа, как было указано, Аллаярову грозило до 10 лет тюрьмы по обвинению в государственной измене.

Козлова подчеркнула, что в деле Аллаярова отсутствуют доказательства, подтверждающие столь серьёзное обвинение, а единственный эпизод, фигурирующий в деле, не нашёл подтверждения даже после масштабных обысков в редакции в Екатеринбурге и в домах сотрудников. Она также указала на незаконность требования отказаться от адвокатов и навязывания государственного защитника, что нарушает конституционное право на выбор адвоката.

Козлова считает, что цель следствия — лишить Аллаярова защиты в условиях отсутствия доказательств его вины. Однако журналист отказался подчиниться давлению, а его адвокаты подали отвод следователю и направили жалобу в областную прокуратуру. В связи с этими событиями Козлова обратилась за поддержкой к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой, а также к представителям парламентских партий.

Что касается Сергеева, то, по словам Козловой, тот же следователь, который оказывал давление на Аллаярова, задержала его и препятствовала доступу адвокатов. Благодаря вмешательству коллег факт задержания удалось предать огласке, и защитники смогли попасть к Сергееву. Однако методы работы следствия вызывают у редакции серьёзные вопросы.

Игорь Сергеев был задержан утром 23 июля и проходит свидетелем по делу Дениса Аллаярова, который уже более месяца находится в СИЗО. Сергеев успел сообщить адвокатам, что его везут на допрос в региональное управление Следственного комитета, после чего связь с ним прервалась.

Денис Аллаяров, в свою очередь, подозревается в получении от своего родственника информации о криминальных происшествиях в Свердловской области, таких как драки или пожары.

Других эпизодов в деле нет, а проведённые обыски в офисе редакции и домах журналистов не выявили доказательств его вины. Редакция URA.RU настаивает на невиновности своего сотрудника.

Уточнения

Ура ру — российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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