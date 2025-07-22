Тула в наркотическом кольце: раскрыта сеть подпольных лабораторий мефедрона

В Тульской области ликвидировали две подпольные нарколаборатории — детали дела

2:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Тульской области завершился громкий судебный процесс, связанный с деятельностью организованной преступной группы, занимавшейся изготовлением и распространением наркотиков.

Фото: wikimedia.org by Troncospetsnaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ФСБ

Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, злоумышленники использовали для своих целей арендованные жилые дома, превращая их в подпольные лаборатории.

Во вторник областной суд Тулы вынес обвинительный приговор двум участникам преступного сообщества, приговорив их к лишению свободы на сроки 16,5 и 17,5 года.

По данным пресс-службы суда, осуждённые наладили производство наркотических веществ, в частности мефедрона, в кустарных условиях, а затем сбывали их через систему так называемых "закладок". Установлено, что за время своей деятельности они изготовили не менее 7 988,95 грамма мефедрона. При обысках в их лабораториях правоохранители изъяли более 24 636 граммов прекурсоров, используемых для производства наркотиков.

По информации, полученной от источника в силовых структурах, один из осуждённых, выполнявший функции водителя и курьера, арендовал дом в селе Кузовка Богородицкого района, оформив договор на имя некой женщины, личность которой не установлена. В этом доме другой участник группы, уголовное дело в отношении которого рассматривается отдельно, совместно с неустановленными лицами организовал подпольную лабораторию. Для производства наркотиков они использовали помещение бани, где и изготавливали мефедрон.

Деятельность этой лаборатории была пресечена после того, как некоторые участники группы допустили ошибки, которые привели к их исключению из схемы. Впоследствии производство было перенесено в другой арендованный дом, расположенный в деревне Матвеевка Венёвского района.

На новом месте лабораторию разместили в гараже. Однако позже преступники вернули производство на прежнюю локацию в Кузовке, где их деятельность окончательно пресекли правоохранительные органы.

Уточнения

Ту́льская область — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр Тульской области — город-герой Тула.

