В Тульской области завершился громкий судебный процесс, связанный с деятельностью организованной преступной группы, занимавшейся изготовлением и распространением наркотиков.
Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, злоумышленники использовали для своих целей арендованные жилые дома, превращая их в подпольные лаборатории.
Во вторник областной суд Тулы вынес обвинительный приговор двум участникам преступного сообщества, приговорив их к лишению свободы на сроки 16,5 и 17,5 года.
По данным пресс-службы суда, осуждённые наладили производство наркотических веществ, в частности мефедрона, в кустарных условиях, а затем сбывали их через систему так называемых "закладок". Установлено, что за время своей деятельности они изготовили не менее 7 988,95 грамма мефедрона. При обысках в их лабораториях правоохранители изъяли более 24 636 граммов прекурсоров, используемых для производства наркотиков.
По информации, полученной от источника в силовых структурах, один из осуждённых, выполнявший функции водителя и курьера, арендовал дом в селе Кузовка Богородицкого района, оформив договор на имя некой женщины, личность которой не установлена. В этом доме другой участник группы, уголовное дело в отношении которого рассматривается отдельно, совместно с неустановленными лицами организовал подпольную лабораторию. Для производства наркотиков они использовали помещение бани, где и изготавливали мефедрон.
Деятельность этой лаборатории была пресечена после того, как некоторые участники группы допустили ошибки, которые привели к их исключению из схемы. Впоследствии производство было перенесено в другой арендованный дом, расположенный в деревне Матвеевка Венёвского района.
На новом месте лабораторию разместили в гараже. Однако позже преступники вернули производство на прежнюю локацию в Кузовке, где их деятельность окончательно пресекли правоохранительные органы.
Ту́льская область — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр Тульской области — город-герой Тула.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.