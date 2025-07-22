Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы клинеров, как навести порядок в пакете с пакетами: переработка и разделение
Исследование: садовые работы помогают пожилым поддерживать физическую форму
Косатки не представляют опасности для людей в открытом море
Эти упражнения помогут разблокировать зажатые бедра и укрепить ягодицы
Парк Хвано в Похане: пешеходная прогулка по 771 ступеньке с видом на город
Эти упражнения помогут разблокировать зажатые бедра и укрепить ягодицы
Персиковые страсти: как полезные свойства этих фруктов могут изменить ваш день
Найдено украденное 50 лет назад полотно женщины из Норфолка
Как часто собирать кабачки и патиссоны для продления плодоношения

Старушка-воровка: Киров потрясен неожиданным преступником, обокравшим подростка

Кирове пенсионерка украла у спящего подростка рюкзак с вещами на 18 тысяч
1:41
Происшествия

В Кирове правоохранительные органы ведут поиск пожилой женщины, которая, предположительно, совершила кражу у подростка, спящего в подъезде жилого дома.

Мигалка
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Мигалка

Об этом сообщили в региональном управлении МВД, ссылаясь на записи с камер видеонаблюдения.

По данным полиции, инцидент произошёл в одном из подъездов города. Неизвестная женщина воспользовалась тем, что подросток спал, и похитила у него мобильный телефон, кошелёк и рюкзак. Общая сумма ущерба, нанесённого потерпевшему, составила 18 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Кирову устанавливают личность подозреваемой, которая, как считают следователи, может быть причастна к этому преступлению.

На кадрах, зафиксированных камерами видеонаблюдения, видно, как женщина, одетая аккуратно и опрятно, сначала перешагивает через спящего подростка, лежащего на лестнице. Затем, бросив взгляд в сторону камеры, она возвращается, чтобы забрать что-то из рук юноши, и кладёт это в свою сумку.

После этого она выходит из подъезда, замечает оставленный рюкзак, осматривает его содержимое прямо под объективом камеры, установленной над входом, и перекладывает к себе некоторые вещи, включая зонт и кошелёк. В итоге женщина забирает с собой и сам рюкзак.

Полиция обращается к жителям Кирова с просьбой помочь в установлении личности подозреваемой. Всех, кто узнал женщину, запечатлённую на видео, просят сообщить её данные в правоохранительные органы.

Уточнения

Ки́ров — город в России, административный центр Кировской области. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
Фитнес-специалисты советуют жим и подъёмы гантелей сидя для эффективной тренировки рук
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
Последние материалы
Исследование: садовые работы помогают пожилым поддерживать физическую форму
Косатки не представляют опасности для людей в открытом море
В Германии назвали ядом для экономики страны отказ от российских энергоресурсов
Эти упражнения помогут разблокировать зажатые бедра и укрепить ягодицы
План Б для Абрамса: танки США переходят в режим паники
Парк Хвано в Похане: пешеходная прогулка по 771 ступеньке с видом на город
Эти упражнения помогут разблокировать зажатые бедра и укрепить ягодицы
Персиковые страсти: как полезные свойства этих фруктов могут изменить ваш день
Найдено украденное 50 лет назад полотно женщины из Норфолка
Как часто собирать кабачки и патиссоны для продления плодоношения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.