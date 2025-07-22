Старушка-воровка: Киров потрясен неожиданным преступником, обокравшим подростка

В Кирове правоохранительные органы ведут поиск пожилой женщины, которая, предположительно, совершила кражу у подростка, спящего в подъезде жилого дома.
Об этом сообщили в региональном управлении МВД, ссылаясь на записи с камер видеонаблюдения.
По данным полиции, инцидент произошёл в одном из подъездов города. Неизвестная женщина воспользовалась тем, что подросток спал, и похитила у него мобильный телефон, кошелёк и рюкзак. Общая сумма ущерба, нанесённого потерпевшему, составила 18 тысяч рублей.
В настоящее время сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Кирову устанавливают личность подозреваемой, которая, как считают следователи, может быть причастна к этому преступлению.
На кадрах, зафиксированных камерами видеонаблюдения, видно, как женщина, одетая аккуратно и опрятно, сначала перешагивает через спящего подростка, лежащего на лестнице. Затем, бросив взгляд в сторону камеры, она возвращается, чтобы забрать что-то из рук юноши, и кладёт это в свою сумку.
После этого она выходит из подъезда, замечает оставленный рюкзак, осматривает его содержимое прямо под объективом камеры, установленной над входом, и перекладывает к себе некоторые вещи, включая зонт и кошелёк. В итоге женщина забирает с собой и сам рюкзак.
Полиция обращается к жителям Кирова с просьбой помочь в установлении личности подозреваемой. Всех, кто узнал женщину, запечатлённую на видео, просят сообщить её данные в правоохранительные органы.
Ки́ров — город в России, административный центр Кировской области.
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