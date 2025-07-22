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Кровавая ночь на Щёлковском шоссе: что скрывает жуткое убийство в Москве

В Москве раскрыли детали двойного убийства на Щёлковском шоссе
2:27
Происшествия

В одном из жилых домов на востоке Москвы развернулась настоящая драма, унесшая жизни двух человек.

Силуэт человека с ножом
Фото: pixabay.com by https://pixabay.com/en/users/PublicDomainPictures-14/, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Силуэт человека с ножом

В ночь на 16 июля 2025 года в квартире на Щёлковском шоссе были обнаружены тела мужчины и женщины, чьи тела покрывали десятки ножевых ран. Полиция уже начала расследование, а подозреваемый задержан. Но что привело к этой кровавой развязке? Материал об этом публикует NewsAlert.

По данным правоохранительных органов, около четырёх утра в дежурную часть поступил тревожный сигнал от мужчины из Карачаево-Черкесии. Он сообщил о нападении с применением холодного оружия. Прибыв на место, оперативники столкнулись с ужасающей картиной: 46-летний хозяин квартиры и его 35-летняя спутница были мертвы. Тела покрывали множественные раны в области груди, живота и бёдер. Медики установили, что смерть наступила примерно за два часа до приезда полиции.

Погибшие, как выяснилось, вели непростую жизнь. Мужчина, ранее судимый за кражу и хранение запрещённых веществ, и его сожительница, также имевшая судимость по схожим обвинениям, официально не были трудоустроены. Их имена пока не разглашаются, но известно, что они жили в этой квартире.

На месте преступления оперативники задержали 35-летнего жителя Подмосковья.

По предварительной версии следствия, трагедия разыгралась на фоне конфликта, который вспыхнул после совместного употребления наркотиков. В какой-то момент спор перерос в смертельную схватку, и подозреваемый, схватив нож, нанёс жертвам множество ударов. Мужчина, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, теперь стал фигурантом дела об убийстве двух человек. Его заключили под стражу, а следствие продолжает разбираться в обстоятельствах.

Камеры видеонаблюдения в доме уже изъяты, но пока они не дали ключевых зацепок. Специальные средства связи, использованные полицией, также не помогли раскрыть дополнительные детали. Что толкнуло человека на такой шаг? Был ли это спонтанный конфликт или тщательно спланированное преступление? Следователи продолжают искать ответы, а жители района шокированы произошедшим.

Уточнения

Щёлковское шоссе́ — улица Москвы в районах Измайлово, Северное Измайлово, Гольяново и Восточный Восточного административного округа. Проходит от Малого кольца Московской железной дороги до границы города.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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