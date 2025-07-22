Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украина запросит дополнительное финансирование у МВФ и США — заявление премьера
ФСБ опубликовала признание агента украинских спецслужб о поджоге в Липецке
Визит Келлога в Киев изменил позицию Зеленского по переговорам с Россией
Франция начала подготовку нового пакета санкций против России — заявление МИД
Политолог Ищенко раскрыл истинные цели США в вопросе Зангезурского коридора
Время забрать золото назад: Европа понимает, чем опасно хранение резервов в США
Дочь Якубовича Варвара Видо рассказала о детской травле из-за славы отца
Татьяна Лазарева* заявила о стремительном обеднении русского языка
The Sun: пересмотр питания помогает справиться с повышенным потоотделением

Пойманы с поличным: украинские диверсанты получили по 15 и 16 лет тюрьмы

Второй западный окружной военный суд вынес приговор украинским диверсантам
Происшествия

Главная военная прокуратура сообщила, что 2-й Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор двум украинским военнослужащим, которые в 2024 году участвовали в незаконном вторжении на территорию Курской области, назначив им наказание в виде 15 и 16 лет лишения свободы.

ВСУ
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВСУ

Согласно материалам дела, суд признал виновными стрелка батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины Назара Воличенко и военнослужащего 129-й отдельной бригады территориальной обороны Александра Михаревича в совершении террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору и повлекшего тяжкие последствия.

Как установил суд, в ноябре 2024 года оба фигуранта на бронетранспортерах незаконно пересекли границу в Суджанском районе Курской области и продвинулись вглубь российской территории. Они собирали и передавали данные о действиях российских вооруженных сил, а также предпринимали шаги, направленные на срыв работы органов власти и местного самоуправления, запугивание местных жителей и препятствие их эвакуации.

Вскоре после вторжения оба были задержаны российскими военными и до вынесения приговора находились под арестом.

Суд постановил, что Воличенко проведет в заключении 15 лет, а Михаревич — 16 лет. При этом первые три года оба осужденных будут отбывать наказание в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта

Как выглядит жизнь, когда твой дом на отвесной скале, а до школы — по лестнице в облака? Реальные истории китайских деревень, где всё не так просто.

Китайские семьи продолжают жить в горных деревнях и домах, выдолбленных в скалах
Исследователи называют Гуанчжоу и Ухань ведущими промышленными центрами Китая
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Последние материалы
Микробы CSP1-3, обнаруженные в глубокой почве, играют ключевую роль в очистке воды
Новая звезда в доме Азизы: котёнок Моника Беллуччи обрела дом
Мало мазута, низовок и медуз: рои украинской саранчи летят к курортам юга РФ
Долгий световой день и жара могут вызывать сезонную депрессию
Вьетнамские кальмары и осьминоги снова на пике популярности: рост на 14%
Как развод изменил Андрея Мерзликина: искренние размышления актёра
Фитнес-эксперт назвал три ключевых показателя эффективной тренировки: интенсивность, объем и частота
Правильный уход продлевает жизнь домашних животных на несколько лет
Садоводы добиваются двойного урожая малины благодаря летней обрезке
5 причин открыть для себя Лихтенштейн: чудеса альпийского княжества
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.