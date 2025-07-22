Пойманы с поличным: украинские диверсанты получили по 15 и 16 лет тюрьмы

Второй западный окружной военный суд вынес приговор украинским диверсантам

Главная военная прокуратура сообщила, что 2-й Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор двум украинским военнослужащим, которые в 2024 году участвовали в незаконном вторжении на территорию Курской области, назначив им наказание в виде 15 и 16 лет лишения свободы.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

Согласно материалам дела, суд признал виновными стрелка батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины Назара Воличенко и военнослужащего 129-й отдельной бригады территориальной обороны Александра Михаревича в совершении террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору и повлекшего тяжкие последствия.

Как установил суд, в ноябре 2024 года оба фигуранта на бронетранспортерах незаконно пересекли границу в Суджанском районе Курской области и продвинулись вглубь российской территории. Они собирали и передавали данные о действиях российских вооруженных сил, а также предпринимали шаги, направленные на срыв работы органов власти и местного самоуправления, запугивание местных жителей и препятствие их эвакуации.

Вскоре после вторжения оба были задержаны российскими военными и до вынесения приговора находились под арестом.

Суд постановил, что Воличенко проведет в заключении 15 лет, а Михаревич — 16 лет. При этом первые три года оба осужденных будут отбывать наказание в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

