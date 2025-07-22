МВД раскрыло карты: как не попасться на удочку мошенников детям

Телефонные аферисты используют детские страхи: как распознать обман

Недавно в распоряжении журналистов РИА Новости оказались материалы Министерства внутренних дел, которые раскрывают новые подробности о том, как защитить детей от телефонных мошенников.

Фото: unsplash.com by Azamat E is licensed under Free to use under the Unsplash License Мошенник

Оказывается, даже ребёнок способен распознать аферистов, если будет знать определённые фразы, которые чаще всего используют злоумышленники.

По данным правоохранительных органов, в полицию всё чаще поступают жалобы на случаи, когда жертвами обмана становятся несовершеннолетние. Мошенники представляются сотрудниками школ, детских садов или государственных учреждений, чтобы завоевать доверие ребёнка. После этого они пытаются выманить деньги, принадлежащие родителям, или получить доступ к их банковским счетам.

В материалах МВД подчёркивается, что для защиты семьи от подобных преступлений важно запомнить ключевые выражения, которые используют аферисты.

Среди них такие фразы, как утверждения о том, что родители ребёнка якобы причастны к преступлению, просьбы включить камеру для проведения так называемого обыска, требования задекларировать деньги или ценности, а также заверения, что ребёнок помогает следствию.

Кроме того, правоохранители настоятельно рекомендуют не следовать указаниям незнакомцев, которые просят перейти по подозрительным ссылкам, сообщить данные банковских карт, открыть мобильное приложение банка или назвать коды из сообщений.

В заключение МВД советует детям немедленно сообщать родителям или другим близким людям о любых подозрительных звонках, особенно если в разговоре звучат просьбы о деньгах, угрозы или обещания подарков.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

