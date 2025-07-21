Хакер и точка: некто объявил войну крупнейшей сети фастфуда

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" столкнулась с серьезным испытанием: их цифровая инфраструктура, включая облачные сервисы, официальный сайт и мобильное приложение, подверглась мощной кибератаке.
По информации компании, злоумышленники действовали не только из России, но и из-за границы, что значительно усложнило ситуацию.
Представители сети рассказали, что из-за огромной нагрузки, вызванной действиями хакеров, многие пользователи столкнулись с перебоями в работе сервисов. Временные сбои затронули как доступ к сайту, так и функциональность приложения, что вызвало неудобства для клиентов.
В компании подчеркнули, что их команда оперативно приняла все необходимые меры для устранения последствий атаки. Благодаря слаженным действиям специалистов доступ к цифровым платформам удалось полностью восстановить, и теперь сайт и приложение функционируют в штатном режиме, как и прежде.
"Вкусно — и точка" - российская сеть предприятий быстрого питания.
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