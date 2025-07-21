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Хакер и точка: некто объявил войну крупнейшей сети фастфуда

Вкусно – и точка подверглось международной хакерской атаке – подробности инцидента
1:01
Происшествия

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" столкнулась с серьезным испытанием: их цифровая инфраструктура, включая облачные сервисы, официальный сайт и мобильное приложение, подверглась мощной кибератаке.

Хакер
Фото: Pexels by Sora Shimazaki, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хакер

По информации компании, злоумышленники действовали не только из России, но и из-за границы, что значительно усложнило ситуацию.

Представители сети рассказали, что из-за огромной нагрузки, вызванной действиями хакеров, многие пользователи столкнулись с перебоями в работе сервисов. Временные сбои затронули как доступ к сайту, так и функциональность приложения, что вызвало неудобства для клиентов.

В компании подчеркнули, что их команда оперативно приняла все необходимые меры для устранения последствий атаки. Благодаря слаженным действиям специалистов доступ к цифровым платформам удалось полностью восстановить, и теперь сайт и приложение функционируют в штатном режиме, как и прежде.

Уточнения

"Вкусно — и точка" - российская сеть предприятий быстрого питания.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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