Скорая без лекарств — женщина умерла на глазах медиков

В Вологодской области начато уголовное расследование после трагической гибели пациентки, вызванной недостаточной оснащённостью бригады скорой помощи и отсутствием необходимых условий в местной больнице.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Согласно информации, распространённой в интернете, 30-летняя жительница Кирилловского округа вызвала скорую помощь из-за ухудшения состояния здоровья. Однако, как выяснилось, бригада скорой помощи не была должным образом укомплектована лекарствами, а в Кирилловской центральной районной больнице отсутствовали условия для оказания экстренной помощи, что привело к смерти женщины.
Исполняющий обязанности руководителя Следственного управления СК России по Вологодской области Альберт Атабиев распорядился провести проверку и инициировать уголовное дело по статье, связанной с причинением смерти по неосторожности.
Местный общественный деятель Дмитрий Олегин рассказал, что инцидент произошёл в минувшую субботу, когда у девушки случился приступ астмы. Он отметил, что на вызов была отправлена обычная бригада скорой помощи с одним фельдшером вместо реанимационной команды.
При этом у медиков оказалось всего три ампулы преднизолона, а такие жизненно важные средства, как кислород или кислородная маска, отсутствовали. Олегин также обратил внимание на то, что в жаркую погоду в машине скорой помощи не было даже кондиционера, что усугубило ситуацию. После этого пациентку доставили в Кирилловскую ЦРБ, где, по его словам, не оказалось необходимого оборудования и условий для спасения её жизни.
Волого́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Западного федерального округа.
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