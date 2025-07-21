Скорая без лекарств — женщина умерла на глазах медиков

Вологодская область: смерть из-за пустой аптечки скорой помощи

В Вологодской области начато уголовное расследование после трагической гибели пациентки, вызванной недостаточной оснащённостью бригады скорой помощи и отсутствием необходимых условий в местной больнице.

Фото: commons.wikimedia.org by Dickelbers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Скорая помощь

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Согласно информации, распространённой в интернете, 30-летняя жительница Кирилловского округа вызвала скорую помощь из-за ухудшения состояния здоровья. Однако, как выяснилось, бригада скорой помощи не была должным образом укомплектована лекарствами, а в Кирилловской центральной районной больнице отсутствовали условия для оказания экстренной помощи, что привело к смерти женщины.

Исполняющий обязанности руководителя Следственного управления СК России по Вологодской области Альберт Атабиев распорядился провести проверку и инициировать уголовное дело по статье, связанной с причинением смерти по неосторожности.

Местный общественный деятель Дмитрий Олегин рассказал, что инцидент произошёл в минувшую субботу, когда у девушки случился приступ астмы. Он отметил, что на вызов была отправлена обычная бригада скорой помощи с одним фельдшером вместо реанимационной команды.

При этом у медиков оказалось всего три ампулы преднизолона, а такие жизненно важные средства, как кислород или кислородная маска, отсутствовали. Олегин также обратил внимание на то, что в жаркую погоду в машине скорой помощи не было даже кондиционера, что усугубило ситуацию. После этого пациентку доставили в Кирилловскую ЦРБ, где, по его словам, не оказалось необходимого оборудования и условий для спасения её жизни.

Уточнения

Волого́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Западного федерального округа.

