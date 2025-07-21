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Московская мастерская документов: ФСБ накрыла сеть, легализовавшую тысячу мигрантов в Москве

Миграционная мафия: ФСБ пресекла деятельность преступной группы
1:50
Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов в Москве положили конец деятельности организованной преступной группы, которая занималась незаконной легализацией мигрантов.

Мигалка
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Мигалка

По данным Росгвардии, в результате спецоперации были закрыты подпольные мастерские, где изготавливались фальшивые документы, а также задержаны ключевые участники схемы.

Как сообщили в ведомстве, совместными усилиями ФСБ и бойцов ОМОН "Авангард" была пресечена деятельность банды, которая помогла более чем тысяче иностранцев незаконно закрепиться в столичном регионе.

По предварительным подсчётам, доход преступников от этой деятельности составил не менее двух миллионов рублей. Злоумышленники изготавливали поддельные миграционные карты, которые позволяли мигрантам находиться в России до трёх месяцев, а также оформляли фиктивные разрешения на работу.

В ходе операции были задержаны четверо граждан России, родом из Азербайджана, в возрасте от 34 до 62 лет.

Правоохранители также ликвидировали две тайные лаборатории, где производились фальшивые документы. В этих мастерских были изъяты компьютеры, принтеры, базы данных с информацией о клиентах, поддельные миграционные карты, печати различных организаций, а также паспорта граждан стран Центральной Азии и другие доказательства преступной деятельности.

По итогам расследования все участники группы были признаны виновными. Суд приговорил их к тюремному заключению на сроки от двух до пяти лет, которые они будут отбывать в колонии общего режима. Эта операция стала важным шагом в борьбе с нелегальной миграцией и подделкой документов, подчёркивают в Росгвардии.

Уточнения

ФСБ России федеральный орган исполнительной власти, в пределах своих полномочий осуществляющий государственное управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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