Взрыв в сибирском тылу: пособник террористов готовил удар по Новосибирску

Таксист из Новосибирска готовил теракт через сутки после Крокуса

1:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новосибирской области завершился громкий судебный процесс, связанный с трагическими событиями в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ суд

Местный таксист Баходурджон Ахмадалиев был признан виновным в подготовке взрыва, который планировался на следующий день после теракта, унесшего множество жизней. Суд приговорил его к длительному сроку заключения — 14 лет, из которых первые три года он проведет в тюрьме, а оставшееся время — в колонии строгого режима. Об этом сообщает Царьград.

Как стало известно из материалов дела, Ахмадалиев активно содействовал организаторам теракта. В частности, он приобрел через интернет билеты для Далерджона Мирзоева* и еще одного участника атаки, произошедшей 22 марта 2024 года.

Однако его действия не ограничились этим. При осмотре автомобиля, который мужчина использовал для работы в такси, правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство. Следствие установило, что фигурант доставил опасный предмет в оживленное место в Железнодорожном районе Новосибирска, намереваясь устроить там взрыв. Кроме того, у него была изъята литература, содержащая экстремистские материалы религиозного характера.

Речь идет не только о пособничестве террористам, но и о попытке нового преступления, которое могло привести к еще большим жертвам. Судебное решение стало важным шагом в борьбе с террористической угрозой, а также напоминанием о том, как важно вовремя пресекать подобные планы.

* - внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Уточнения

22 марта 2024 года произошёл теракт в "Крокус Сити Холле", жертвами которого стали не менее 145 человек, ещё 551 человек получил ранения. Большинство жертв погибли во время пожара, который устроила группа из 4 стрелков.

