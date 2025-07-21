Взрыв в сибирском тылу: пособник террористов готовил удар по Новосибирску

В Новосибирской области завершился громкий судебный процесс, связанный с трагическими событиями в подмосковном "Крокус Сити Холле".
Местный таксист Баходурджон Ахмадалиев был признан виновным в подготовке взрыва, который планировался на следующий день после теракта, унесшего множество жизней. Суд приговорил его к длительному сроку заключения — 14 лет, из которых первые три года он проведет в тюрьме, а оставшееся время — в колонии строгого режима. Об этом сообщает Царьград.
Как стало известно из материалов дела, Ахмадалиев активно содействовал организаторам теракта. В частности, он приобрел через интернет билеты для Далерджона Мирзоева* и еще одного участника атаки, произошедшей 22 марта 2024 года.
Однако его действия не ограничились этим. При осмотре автомобиля, который мужчина использовал для работы в такси, правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство. Следствие установило, что фигурант доставил опасный предмет в оживленное место в Железнодорожном районе Новосибирска, намереваясь устроить там взрыв. Кроме того, у него была изъята литература, содержащая экстремистские материалы религиозного характера.
Речь идет не только о пособничестве террористам, но и о попытке нового преступления, которое могло привести к еще большим жертвам. Судебное решение стало важным шагом в борьбе с террористической угрозой, а также напоминанием о том, как важно вовремя пресекать подобные планы.
* - внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
22 марта 2024 года произошёл теракт в "Крокус Сити Холле", жертвами которого стали не менее 145 человек, ещё 551 человек получил ранения. Большинство жертв погибли во время пожара, который устроила группа из 4 стрелков.
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