Скандал с буддийскими монахами: тайская женщина соблазнила их и попала за решетку

Тайка попала в полицию после того как соблазнила 13 буддийских монахов

Скандал разразился в Тайланде из-за женщины, которая соблазнила 13 буддийских монахов.

Фото: commons.wikimedia.org by Sabine Schulte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Статуя Будды

Как пишет The Daily Mail, 35-летняя Вилаван Эмсават соблазняла монахов, снимала все это на видео и шантажировала мужчин.

За три года таким образом тайка "заработала" почти 940 миллионов рублей. Деньги она проигрывала в онлайн-казино.

Перед женщиной не устояли 13 буддийских монахов. Почти всех уже лишили сана.

Кстати, настоятель храма в Бангкоке Пхра Тхеп Вачирапамок, фигура национального значения, куда-то исчез. Он якобы уехал на "медитацию за границей".

Другие же говорят, что он сбежал от скандала, когда Вилаван заявила, что беременна от него и попросила 18,5 миллиона рублей за молчание.

В Бангкоке сейчас размышляют о том, что часть украденных женщиной денег была выведена из храмовых фондов.

Уточнения

Тхить Куанг Дык (вьет. Thích Quảng Đức , урождённый Лам Ван Тык (вьет. Lâm Văn Tức); 1897, деревня Хойкхань, уезд Ваннинь, Кханьхоа, Французский Индокитай — 11 июня 1963, Сайгон, Южный Вьетнам) — южновьетнамский буддийский монах, последователь направления махаяна, который в 1963 году публично совершил акт самосожжения.



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