Бабушка провела взаперти 6 суток без еды и воды: стала известна судьба старушки из Новосибирска

Пенсионерка из Новосибирска оказалась заперта в своей же квартире. Она провела без еды и воды 6 суток.
О бабушке начала беспокоиться знакомая, сообщившая о том, что она не выходит на связь с 9 июня, и её телефон недоступен.
Соседи тоже не видели старушку почти неделю.
На помощь бабушке из Санкт-Петербурга вылетели её сыновья. Они сразу отправились в полицию, где им порекомендовали вызвать сотрудников МЧС.
В квартире сыновья обнаружили свою мать живой, но сильно истощённой. Она голодала шесть дней. Женщину отвезли в больницу на скорой помощи.
Сейчас со здоровьем бабушки все в порядке, сообщает Om1 Новосибирск.
Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района.
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