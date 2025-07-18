Бабушка провела взаперти 6 суток без еды и воды: стала известна судьба старушки из Новосибирска

Пенсионерка в Новосибирске провела 6 суток без еды и воды

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пенсионерка из Новосибирска оказалась заперта в своей же квартире. Она провела без еды и воды 6 суток.

Фото: commons.wikimedia.org by Lagosman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Старая рука

О бабушке начала беспокоиться знакомая, сообщившая о том, что она не выходит на связь с 9 июня, и её телефон недоступен.

Соседи тоже не видели старушку почти неделю.

На помощь бабушке из Санкт-Петербурга вылетели её сыновья. Они сразу отправились в полицию, где им порекомендовали вызвать сотрудников МЧС.

В квартире сыновья обнаружили свою мать живой, но сильно истощённой. Она голодала шесть дней. Женщину отвезли в больницу на скорой помощи.

Сейчас со здоровьем бабушки все в порядке, сообщает Om1 Новосибирск.

Уточнения

Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района.



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