Помощь инвалидам и женщинам с колясками в метро: сравнение Москвы и Новосибирска

В метро Новосибирска и Москвы рассказали, как помогают маломобильным людям

В новосибирском метро недавно мужчина с сильной болью в ногах и на костылях не смог вызвать такси и был вынужден спуститься в метрополитен.

Ему предложили дождаться сопровождения, но, не зная, сколько это займёт времени, он продолжил путь. Помогает ему прохожие. На одной из станций не работал специальный подъемник.

После публикации истории об этом мэрия Новосибирска выразила сожаление о случившемся и поблагодарила горожан, которые оказали помощь.

В Новосибирске на каждой станции работают обученные сотрудники, которые оказывают помощь по перемещению по территории метрополитена.

Чтобы не ждать долго, нужно заранее оформить заявку на сопровождение.

Кстати, в Москве с 2013 года работает Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Это отдельная служба, сотрудники которой сопровождают маломобильных пассажиров не только в метро, но и по городу — до вокзалов, больниц, социальных объектов и даже аэропорта. Помощь предоставляется бесплатно, но заявку тоже нужно оставлять заранее, пишет Om1 Новосибирск.

Инспекторы московского ЦОМП находятся рядом с пассажиром на всём маршруте. Они работают с 5:30 до часа ночи и помогают не только инвалидам, но и пожилым людям, родителям с детскими колясками и другим группам.

