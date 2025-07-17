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Помощь инвалидам и женщинам с колясками в метро: сравнение Москвы и Новосибирска

В метро Новосибирска и Москвы рассказали, как помогают маломобильным людям
1:28
Происшествия

В новосибирском метро недавно мужчина с сильной болью в ногах и на костылях не смог вызвать такси и был вынужден спуститься в метрополитен.

Московское метро. Станция Таганская ( кольцевая)
Фото: creativecommons.org by Крылов Иван, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Московское метро. Станция Таганская ( кольцевая)

Ему предложили дождаться сопровождения, но, не зная, сколько это займёт времени, он продолжил путь. Помогает ему прохожие. На одной из станций не работал специальный подъемник.

После публикации истории об этом мэрия Новосибирска выразила сожаление о случившемся и поблагодарила горожан, которые оказали помощь.

В Новосибирске на каждой станции работают обученные сотрудники, которые оказывают помощь по перемещению по территории метрополитена.
Чтобы не ждать долго, нужно заранее оформить заявку на сопровождение.

Кстати, в Москве с 2013 года работает Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Это отдельная служба, сотрудники которой сопровождают маломобильных пассажиров не только в метро, но и по городу — до вокзалов, больниц, социальных объектов и даже аэропорта. Помощь предоставляется бесплатно, но заявку тоже нужно оставлять заранее, пишет Om1 Новосибирск.

Инспекторы московского ЦОМП находятся рядом с пассажиром на всём маршруте. Они работают с 5:30 до часа ночи и помогают не только инвалидам, но и пожилым людям, родителям с детскими колясками и другим группам.

Уточнения

Метрополите́н (от англ. Metropolitan, сокр. от Metropolitan Railway), ме́тро (фр. métro, англ. metro, сокр. the met, рус. метро́), скоростной транзи́т (англ. rapid transit), подземная железная дорога (англ. underground railway) или просто «подземка» (англ. subway, сокр. the sub, а также брит. англ. underground либо жарг. tube) — городская внеуличная железная дорога, имеющая собственный габарит, инженерно отделённая от любого другого вида общественного транспорта и пешеходного движения и предназначенная для пассажирского движения.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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