Пули вместо слов: религиозная вражда едва не убила двух родственников

Перестрелка под Назранью: конфликт родственников закончился реанимацией

2:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Религиозный спор в Ингушетии обернулся кровавой драмой: двое мужчин в реанимации после перестрелки

Фото: ru.freepik.com by freepic.diller Стрельба

В Ингушетии разгорелся конфликт, который едва не унес жизни двоих мужчин. Начавшись с жарких споров в интернете, противостояние переросло в жестокую перестрелку на окраине Назрани. Что толкнуло родственников на крайние меры и как религиозные разногласия привели к трагедии — разбираемся в подробностях. Материал о случившемся публикует NewsAlert.

Вечером 13 июля под Назранью, у строительного рынка, произошла стрельба, потрясшая местных жителей.

Двое мужчин 42 лет, ранее обменивавшиеся колкими сообщениями в соцсетях, решили выяснить отношения лицом к лицу. По данным правоохранителей, словесная перепалка быстро переросла в кулачный бой, а затем в перестрелку. Оба участника получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Как сообщили в МВД Ингушетии, пострадавшие — родственники, что добавляет истории особую драматичность. Один из мужчин получил пулевые ранения в живот, бедро и позвоночник, где пуля осталась в кости. У второго диагностированы повреждения груди, плеча и колена, а также пробито легкое. Хирурги провели экстренные операции, и сейчас жизни обоих вне опасности, хотя они остаются под наблюдением в реанимации.

На месте происшествия полиция обнаружила 9 гильз, но само оружие — предположительно пистолет и автомат — так и не было найдено. Следственный комитет начал расследование по статье о покушении на убийство. Источники сообщают, что один из участников конфликта работает охранником у местного религиозного деятеля, что придает делу дополнительный резонанс.

Министр внутренних дел республики Михаил Коробкин лично контролирует ход расследования. Правоохранители изучают все возможные причины конфликта, включая личную неприязнь и бытовые разногласия, хотя основной версией остается спор на религиозной почве.

Уточнения

Назра́нь — город на юге России в составе Республики Ингушетия. Административный центр Назрановского района, в состав которого не входит.

