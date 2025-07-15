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Пули вместо слов: религиозная вражда едва не убила двух родственников

Перестрелка под Назранью: конфликт родственников закончился реанимацией
2:15
Происшествия

Религиозный спор в Ингушетии обернулся кровавой драмой: двое мужчин в реанимации после перестрелки

Стрельба
Фото: ru.freepik.com by freepic.diller
Стрельба

В Ингушетии разгорелся конфликт, который едва не унес жизни двоих мужчин. Начавшись с жарких споров в интернете, противостояние переросло в жестокую перестрелку на окраине Назрани. Что толкнуло родственников на крайние меры и как религиозные разногласия привели к трагедии — разбираемся в подробностях. Материал о случившемся публикует NewsAlert.

Вечером 13 июля под Назранью, у строительного рынка, произошла стрельба, потрясшая местных жителей.

Двое мужчин 42 лет, ранее обменивавшиеся колкими сообщениями в соцсетях, решили выяснить отношения лицом к лицу. По данным правоохранителей, словесная перепалка быстро переросла в кулачный бой, а затем в перестрелку. Оба участника получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Как сообщили в МВД Ингушетии, пострадавшие — родственники, что добавляет истории особую драматичность. Один из мужчин получил пулевые ранения в живот, бедро и позвоночник, где пуля осталась в кости. У второго диагностированы повреждения груди, плеча и колена, а также пробито легкое. Хирурги провели экстренные операции, и сейчас жизни обоих вне опасности, хотя они остаются под наблюдением в реанимации.

На месте происшествия полиция обнаружила 9 гильз, но само оружие — предположительно пистолет и автомат — так и не было найдено. Следственный комитет начал расследование по статье о покушении на убийство. Источники сообщают, что один из участников конфликта работает охранником у местного религиозного деятеля, что придает делу дополнительный резонанс.

Министр внутренних дел республики Михаил Коробкин лично контролирует ход расследования. Правоохранители изучают все возможные причины конфликта, включая личную неприязнь и бытовые разногласия, хотя основной версией остается спор на религиозной почве.

Уточнения

Назра́нь — город на юге России в составе Республики Ингушетия. Административный центр Назрановского района, в состав которого не входит. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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