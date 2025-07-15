Преступник во Франции смог уйти из тюрьмы необычным способом

20-летний преступник Ахамаде Элязиде сбежал из тюрьмы Корба во Франции, спрятавшись в сумке освовожденного сокамерника.
Преступника все еще ищут.
Мужчина сел под стражу за мелкие правонарушения, связанные "с незаконным оборотом или кражами". Он также проходит по делу о преступном сговоре и об убийстве, совершенном организованной группой.
В тюрьме считают, что побег стал результатом "накопления ошибок" и "ряда серьезных сбоев" в системе. Там проводят внутреннее расследование.
Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.
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