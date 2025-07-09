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Трамвайная ярость: пассажир пошёл на преступление ради одной остановки

Житель Санкт-Петербурга пойдёт под суд за выход из трамвая нестандартным способом
1:23
Происшествия

В Санкт-Петербурге разгорелся необычный скандал, связанный с одним из пассажиров общественного транспорта.

Василевский остров в Санкт-Петербурге
Фото: commons.wikimedia.org by А.Савин, Википедия is licensed under Free Art License
Василевский остров в Санкт-Петербурге

60-летний житель Выборгского района оказался в центре внимания после инцидента, который произошёл в середине февраля на одном из городских маршрутов. Теперь мужчине грозит судебное разбирательство по обвинению в умышленной порче имущества. Об этом пишет издание NewsAlert. 

События развернулись в трамвае, следовавшем по проспекту Энгельса. Пассажир, по его словам, оказался в ситуации, когда ему срочно понадобилось покинуть транспортное средство в месте, не предусмотренном маршрутом.

Однако водитель, ссылаясь на правила, отказался останавливаться вне установленной остановки. Это вызвало бурную реакцию со стороны мужчины. Не сумев найти компромисс, он решил действовать радикально: с помощью ног разбил одно из окон трамвая и выбрался наружу через образовавшийся проём.

Позже стало известно, что мужчина полностью признал свою вину и компенсировал нанесённый ущерб транспортной компании, который составил 30 тысяч рублей. Несмотря на это, избежать ответственности не удалось — дело о вандализме всё равно было передано в суд. Теперь судьбу пассажира будет решать Выборгский районный суд Санкт-Петербурга.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг — второй по численности населения город России. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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