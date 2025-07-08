Наркоторговец продал товар прямо в суде: случай произошёл в Дублине

30-летний наркоторговец Тони Роу, пока ждал приговора по делу об ограблении, продал другому подсудимому таблетки и другие наркотические вещества на $200
в зале суда в Дублине.
Судья добавила инцидент в дело обвиняемого, у которого итак было 124 судимости.
Сам торговец признал вину, теперь ему придётся провести в тюрьме на три месяца дольше.
Ду́блин (ирл. Baile Átha Cliath — Балэ-Аха-Клиэх [bˠalʲə aːha klʲiəh]; англ. Dublin [ˈdʌblɪn]) — город-графство в Ирландии, столица страны.
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