Наркоторговец продал товар прямо в суде: случай произошёл в Дублине

Бандит продал товар прямо на заседании суда в Дублине

0:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

30-летний наркоторговец Тони Роу, пока ждал приговора по делу об ограблении, продал другому подсудимому таблетки и другие наркотические вещества на $200

в зале суда в Дублине.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ суд

Судья добавила инцидент в дело обвиняемого, у которого итак было 124 судимости.

Сам торговец признал вину, теперь ему придётся провести в тюрьме на три месяца дольше.

Уточнения

Ду́блин (ирл. Baile Átha Cliath — Балэ-Аха-Клиэх [bˠalʲə aːha klʲiəh]; англ. Dublin [ˈdʌblɪn]) — город-графство в Ирландии, столица страны.



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