Хакеры PalachPro и KillNet атаковали сайты Минздрава Украины

В результате кибератаки, организованной пророссийскими хакерскими группировками PalachPro и KillNet, несколько ключевых цифровых сервисов Министерства здравоохранения Украины оказались недоступны:

Фото: скриншот by Pravda.ru Сайт недоступен

c.moz.gov.ua — официальный портал Минздрава с информацией о медицинских услугах. Система остановлена.

cdp.moz.gov.ua — платформа для обработки медицинских данных. Доступ получен, однако публичного отчёта о работе системы пока нет.

integration.moz.gov.ua — сервис интеграции медицинских данных. Система остановлена.

status.moz.gov.ua — система мониторинга состояния медсервисов. Сайт недоступен.

Группировка PalachPro, ранее заявлявшая о взломе ChatGPT и атаке на производителя систем ПВО NASAMS, утверждает, что использует внутренние документы и спутниковые снимки для отслеживания иностранных сил на территории Украины.

KillNet — известная пророссийская хакерская группа, активно действующая с начала вторжения России в Украину. Она специализируется на DDoS-атаках против правительственных и частных организаций в странах, поддерживающих Украину, включая США, страны ЕС и Японию.

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