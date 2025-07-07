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Земельный скандал века: двое жителей Ставрополя провернули аферу на 67 миллионов

В Ставрополе двое жителей обвинены в мошенничестве с землей на 67 млн рублей
1:43
Происшествия

В Ставрополе вскоре начнётся судебное разбирательство по делу о крупном мошенничестве, связанном с незаконным приобретением земельных участков.

Молоток
Фото: flickr.com by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой прокуратуры, двое местных жителей нанесли городскому бюджету ущерб на сумму свыше 67 миллионов рублей, используя хитроумную схему для завладения землёй.

По данным следствия, 27-летний бизнесмен и его 50-летний родственник разработали план, который позволил им приобрести более 33 тысяч квадратных метров земли по заниженной стоимости. Для этого они сначала выкупили старые, давно не используемые постройки, что дало им преимущественное право на покупку земли под этими объектами.

Чтобы получить участки на льготных условиях, мужчины предоставили в городскую администрацию ложные данные, утверждая, что земля будет использоваться для организации занятий по парашютному спорту без передачи прав собственности третьим лицам.

После того как права на земельный массив были оформлены, обвиняемые провели кадастровые работы, разделив территорию на 50 отдельных участков. Часть из них они застроили, а затем продали, извлекая выгоду из незаконной сделки.

Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение, в котором фигурантам вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, а именно мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Дело передано в районный суд Ставрополя для дальнейшего рассмотрения.

Уточнения

Ста́врополь — город на юге России, административный центр Ставропольского края и городского округа город Ставрополь. Культурный, деловой и промышленный (машиностроение, приборостроение) центр края.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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