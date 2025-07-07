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120 км/ч в городе: водитель Chevrolet сел на 4,5 года за двойное убийство

В Туле водитель Chevrolet Camaro приговорён к 4,5 годам за смертельное ДТП
1:59
Происшествия

В Туле вынесли приговор водителю, который в начале мая стал виновником крупной аварии на одной из главных улиц города, унёсшей жизни двух человек.

Решётка
Фото: flickr.com by dnak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Решётка

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, виновного приговорили к лишению свободы на срок более четырёх лет.

Дорожный инцидент, в котором столкнулись четыре автомобиля, произошёл 3 мая на проспекте Ленина. По данным следствия, 37-летний мужчина, управлявший Chevrolet Camaro, выехал на полосу встречного движения, где врезался в Toyota Camry.

В результате цепной реакции в аварию попали ещё два автомобиля — Lada Granta и Mercedes. Пассажирка Toyota скончалась на месте происшествия, а водитель этой машины умер в больнице через два дня. Уголовное дело, связанное с нарушением правил дорожного движения, повлёкшим гибель двух человек, было передано в суд Тулы в конце мая для дальнейшего рассмотрения.

В ходе судебного разбирательства прокурор представил убедительные доказательства вины водителя Chevrolet. В частности, было установлено, что он двигался по городу со скоростью, достигавшей 120 км/ч, что значительно превышает разрешённый лимит.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ, и назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны, обязав виновного выплатить компенсацию в размере свыше одного миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, а осуждённого взяли под стражу прямо в зале суда.

Также стало известно, что виновник аварии лишён права управлять транспортными средствами на три года.

Уточнения

Ту́ла — город в России, административный центр Тульской области и городского округа Тула. Город-герой (c 1976 года). 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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