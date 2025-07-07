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Заказ из-за границы: подросток в Саратове готовил убийство депутата

Обвиняемого в подготовке убийства депутата оставили под арестом в Саратове
Происшествия

В Саратове Волжский районный суд принял решение о продлении срока содержания под стражей подростка, которого обвиняют в подготовке покушения на депутата областной думы.

Судья держит золотые весы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Судья держит золотые весы

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы суда, переданного РИА Новости.

Как уточнили в суде, арест обвиняемого был продлён на два месяца, что в общей сложности составляет восемь месяцев — до 12 сентября включительно.

По данным следствия, в январе текущего года 16-летний житель Саратова был задержан по подозрению в планировании убийства депутата Александра Янкловича, представляющего партию "Единая Россия".

Молодой человек, действуя по указанию неизвестных лиц, отправился к дому парламентария, вооружившись молотком. Однако покушение не состоялось, так как депутата не оказалось на месте, и подросток покинул территорию. Против него выдвинуты обвинения в приготовлении к убийству лица в связи с его служебной деятельностью, а также в участии в деятельности террористической организации.

Следствие установило, что обвиняемый частично признал свою вину в подготовке преступления. Сам депутат Янклович ранее заявлял, что за попыткой покушения могут стоять украинские спецслужбы, однако к задержанному подростку у него претензий нет.

Уточнения

Сара́тов — город на юго-востоке европейской части России, административный центр Саратовской области.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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