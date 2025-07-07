Заказ из-за границы: подросток в Саратове готовил убийство депутата

В Саратове Волжский районный суд принял решение о продлении срока содержания под стражей подростка, которого обвиняют в подготовке покушения на депутата областной думы.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы суда, переданного РИА Новости.
Как уточнили в суде, арест обвиняемого был продлён на два месяца, что в общей сложности составляет восемь месяцев — до 12 сентября включительно.
По данным следствия, в январе текущего года 16-летний житель Саратова был задержан по подозрению в планировании убийства депутата Александра Янкловича, представляющего партию "Единая Россия".
Молодой человек, действуя по указанию неизвестных лиц, отправился к дому парламентария, вооружившись молотком. Однако покушение не состоялось, так как депутата не оказалось на месте, и подросток покинул территорию. Против него выдвинуты обвинения в приготовлении к убийству лица в связи с его служебной деятельностью, а также в участии в деятельности террористической организации.
Следствие установило, что обвиняемый частично признал свою вину в подготовке преступления. Сам депутат Янклович ранее заявлял, что за попыткой покушения могут стоять украинские спецслужбы, однако к задержанному подростку у него претензий нет.
Сара́тов — город на юго-востоке европейской части России, административный центр Саратовской области.
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