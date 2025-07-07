Троллейбусный террор: в Петербурге избивают водителей за справедливость

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы разыскивают злоумышленников, напавших на женщину-водителя троллейбуса после её замечания о неоплаченном проезде.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Главного управления МВД России по региону.
Согласно информации, в воскресенье в полицию Красносельского района поступило сообщение из медицинского учреждения, куда обратилась 62-летняя женщина, работающая водителем троллейбуса первого маршрута. Она получила ушибы и после оказания необходимой помощи была направлена на амбулаторное лечение.
Как уточнили в ведомстве, пострадавшая рассказала, что инцидент произошёл в ночь на 4 июля, около полуночи, на остановке "Улица Лётчика Тихомирова". Нападение было совершено неизвестными лицами, которые отреагировали агрессией на её замечание о необходимости оплаты проезда.
В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту, принимая меры для установления и задержания причастных к нападению на водителя общественного транспорта.
Санкт-Петербу́рг — второй по численности населения город России.
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