Троллейбусный террор: в Петербурге избивают водителей за справедливость

62-летняя водитель троллейбуса избита в Санкт-Петербурге за замечание о проезде

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы разыскивают злоумышленников, напавших на женщину-водителя троллейбуса после её замечания о неоплаченном проезде.

Фото: Openverse by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Полицейская машина

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Главного управления МВД России по региону.

Согласно информации, в воскресенье в полицию Красносельского района поступило сообщение из медицинского учреждения, куда обратилась 62-летняя женщина, работающая водителем троллейбуса первого маршрута. Она получила ушибы и после оказания необходимой помощи была направлена на амбулаторное лечение.

Как уточнили в ведомстве, пострадавшая рассказала, что инцидент произошёл в ночь на 4 июля, около полуночи, на остановке "Улица Лётчика Тихомирова". Нападение было совершено неизвестными лицами, которые отреагировали агрессией на её замечание о необходимости оплаты проезда.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту, принимая меры для установления и задержания причастных к нападению на водителя общественного транспорта.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг — второй по численности населения город России.

