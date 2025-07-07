Пристёгнута к стеллажу и мертва: что скрывает страшная квартира в Пущино

В подмосковном городе Пущино произошла трагедия, которая потрясла местных жителей: в одной из квартир были обнаружены тела супружеской пары при загадочных обстоятельствах.
Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий.
Как установило следствие, 6 июля в жилом помещении было найдено тело женщины, которая была пристёгнута наручниками к металлической стойке стеллажа. На теле имелись явные признаки насильственной смерти. В соседней комнате правоохранители обнаружили тело её мужа, обстоятельства смерти которого также вызвали вопросы.
По информации представителя СК, в связи с гибелью 39-летней жительницы Пущино было открыто уголовное дело по статье, связанной с убийством. Кроме того, по факту смерти мужчины начато расследование по статье о доведении до самоубийства.
Ольга Врадий уточнила, что на месте происшествия уже поработали следователи и криминалисты, которые провели тщательный осмотр. Для выяснения всех обстоятельств случившегося назначены судебно-медицинские экспертизы, которые помогут установить точные причины смерти обоих супругов.
Пу́щино — город (с 1966 года) в Московской области России. Один из научных центров Российской академии наук.
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