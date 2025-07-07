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Пристёгнута к стеллажу и мертва: что скрывает страшная квартира в Пущино

Подмосковные следователи расследуют убийство женщины пристёгнутой наручниками
1:20
Происшествия

В подмосковном городе Пущино произошла трагедия, которая потрясла местных жителей: в одной из квартир были обнаружены тела супружеской пары при загадочных обстоятельствах.

Мигалка
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Мигалка

Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий.

Как установило следствие, 6 июля в жилом помещении было найдено тело женщины, которая была пристёгнута наручниками к металлической стойке стеллажа. На теле имелись явные признаки насильственной смерти. В соседней комнате правоохранители обнаружили тело её мужа, обстоятельства смерти которого также вызвали вопросы.

По информации представителя СК, в связи с гибелью 39-летней жительницы Пущино было открыто уголовное дело по статье, связанной с убийством. Кроме того, по факту смерти мужчины начато расследование по статье о доведении до самоубийства.

Ольга Врадий уточнила, что на месте происшествия уже поработали следователи и криминалисты, которые провели тщательный осмотр. Для выяснения всех обстоятельств случившегося назначены судебно-медицинские экспертизы, которые помогут установить точные причины смерти обоих супругов.

Уточнения

Пу́щино — город (с 1966 года) в Московской области России. Один из научных центров Российской академии наук.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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