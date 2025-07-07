Ставропольский край в шоке: полиция нашла деньги, которые никто не искал

Полиция задержала участников преступного сообщества на 3 млрд рублей хищений

1:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ставропольском крае правоохранительные органы начали расследование крупного дела, связанного с легализацией более 200 миллионов рублей, полученных преступным путём.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полицейские

Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, в рамках этого дела под подозрение попали восемь человек, трое из которых уже находятся под стражей, а пятеро объявлены в розыск.

Расследование началось после того, как были вскрыты новые обстоятельства в деле о масштабном хищении у одного из крупнейших российских нефтехимических предприятий.

Речь идёт о краже нефтепродуктов, сжиженного газа и денежных средств, общий ущерб от которой превысил 3 миллиарда рублей. В ходе следствия выяснилось, что часть участников преступной группы, причастной к этому хищению, также занималась отмыванием денег, что и стало основанием для возбуждения нового уголовного дела.

По информации представителя МВД, следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю открыли уголовные дела в отношении восьми подозреваемых, обвиняемых в легализации свыше 200 миллионов рублей, добытых незаконным путём. В настоящее время трое фигурантов уже арестованы, а поиски остальных пятерых продолжаются.

Кроме того, в единое производство были объединены уголовные дела, возбуждённые по целому ряду статей Уголовного кодекса РФ, включая кражу, мошенничество, вымогательство, легализацию преступных доходов, неправомерные действия при банкротстве, организацию преступного сообщества, незаконный оборот оружия и контрабанду. В ходе следствия было изъято и арестовано имущество обвиняемых на общую сумму, превышающую 6 миллиардов рублей.

Уточнения

Ставропо́льский край — субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района.

