Схема мошенников: как фальшивые приемные комиссии шантажируют будущих студентов

Фишинговая атака на абитуриентов: как мошенники создают фальшивые сайты

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мошенники придумали новую схему обмана. Они представляются сотрудниками приёмных комиссий и шантажируют абитуриентов, угрожая тем, что не зачислят в вуз.

Фото: pixabay.com by Free-Photos from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мошенники работают за ноутбуком

От жертв аферисты требуют доступ к личному кабинету на Госуслугах.

Из фальшивых приемных комиссий звонят абитуриентам, утверждая, что у тех "высокие шансы" на бюджетное место, но потом они просят перейти по ссылке и "подтвердить данные" на сайте. Сайт, конечно же, фейковый. На самом деле это фишинговая страница-двойник портала Госуслуг для кражи учётных записей.

Если же кто-то из молодых людей начинает сомневаться, переходить на сайт или нет, "сотрудник" быстро меняет тон: начинает угрожать, что документы "не примут" и "вообще никуда не зачислят", пишет "Царьград".

В Минобрнауки предупредили: вузы не дают никаких "характеристик" абитуриентам по телефону и не требуют переходить по подозрительным ссылкам.

Уточнения

Абитурие́нт (от лат. abituriens, abiturientis — собирающийся уходить; или от abiturus — тот, кто должен уйти) — в большинстве государств и стран лицо, заканчивающее среднее учебное заведение, держащее выпускные испытания или получившее абитур — аттестат зрелости.



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