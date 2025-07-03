Схема мошенников: как фальшивые приемные комиссии шантажируют будущих студентов

Мошенники придумали новую схему обмана. Они представляются сотрудниками приёмных комиссий и шантажируют абитуриентов, угрожая тем, что не зачислят в вуз.
От жертв аферисты требуют доступ к личному кабинету на Госуслугах.
Из фальшивых приемных комиссий звонят абитуриентам, утверждая, что у тех "высокие шансы" на бюджетное место, но потом они просят перейти по ссылке и "подтвердить данные" на сайте. Сайт, конечно же, фейковый. На самом деле это фишинговая страница-двойник портала Госуслуг для кражи учётных записей.
Если же кто-то из молодых людей начинает сомневаться, переходить на сайт или нет, "сотрудник" быстро меняет тон: начинает угрожать, что документы "не примут" и "вообще никуда не зачислят", пишет "Царьград".
В Минобрнауки предупредили: вузы не дают никаких "характеристик" абитуриентам по телефону и не требуют переходить по подозрительным ссылкам.
Абитурие́нт (от лат. abituriens, abiturientis — собирающийся уходить; или от abiturus — тот, кто должен уйти) — в большинстве государств и стран лицо, заканчивающее среднее учебное заведение, держащее выпускные испытания или получившее абитур — аттестат зрелости.
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