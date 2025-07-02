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Ревность толкнула на жуткое преступление: тело было спрятано в диване

1:55
Происшествия

В одном из домов Колпино, пригорода Санкт-Петербурга, разыгралась ужасающая драма, которая потрясла всех местных жителей.

Полицейские
Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полицейские

Мужчина, охваченный пьяной яростью, лишил жизни свою жену прямо на глазах их девятилетнего сына. Трагедия произошла в конце июня, а причиной, по предварительным данным, стала ревность, вспыхнувшая во время семейной ссоры. Об этом сообщает портал NewsAlert.

После содеянного мужчина попытался скрыть следы преступления, спрятав тело супруги в бельевом отсеке дивана. Испуганный ребенок, ставший невольным свидетелем кошмара, сумел связаться с бабушкой и сообщить ей о смерти матери. Пожилая женщина, не теряя времени, вызвала полицию.

Прибыв на место, правоохранители обнаружили в квартире страшную находку — тело женщины с множественными следами ножевых ранений. Следствие установило, что 44-летний мужчина на момент преступления находился в состоянии сильного алкогольного опьянения после многодневного запоя. Он утверждал, что не осознавал, что делает, когда наносил удары жене.

В ходе обыска оперативники нашли два ножа, один из которых оказался сломанным — настолько яростными были удары. Также выяснилось, что подозреваемый ранее уже привлекался к ответственности за незаконное хранение наркотических веществ. В прошлом он работал механиком, но его жизнь, судя по всему, давно пошла под откос.

Сейчас мужчине готовятся предъявить обвинение, а следствие продолжает разбираться в деталях этого жуткого преступления. Судьба мальчика, пережившего травмирующий кошмар, пока остается под вопросом. Возможно, его возьмет на воспитание бабушка, ведь оба родителя теперь не смогут заботиться о ребенке.

Уточнения

Ко́лпино — город в составе Колпинского района города федерального значения Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование, город воинской славы России (с 5 мая 2011 года).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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