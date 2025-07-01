Игрушка стоила свободы: мигранта в Петербурге посадили на 5 месяцев

1:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге завершился громкий судебный процесс, связанный с инцидентом в историческом центре города.

Фото: flickr.com by dnak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Решётка

Смольнинский районный суд вынес приговор 19-летнему гражданину Узбекистана Джавохиру Сагдуллаеву, который был задержан за танец с игрушечным пистолетом вблизи торгового комплекса "Галерея".

Молодого человека приговорили к пяти месяцам лишения свободы, однако, как уточнили в объединенной пресс-службе судов города, с учетом времени, проведенного в следственном изоляторе, наказание считается полностью отбытым.

Инцидент произошел еще в марте, когда сотрудники регионального управления МВД задержали мигранта, находившегося в окружении группы молодежи.

По данным правоохранительных органов, во время танца молодой человек размахивал предметом, похожим на оружие, что вызвало беспокойство среди прохожих. Впоследствии выяснилось, что это был игрушечный пистолет, однако действия Сагдуллаева были квалифицированы как хулиганство, и против него возбудили уголовное дело.

Суд пришел к выводу, что поведение обвиняемого подпадает под статью о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. В ходе разбирательства было установлено, что демонстрация игрушечного пистолета во время танца была умышленной и оказала психологическое воздействие на окружающих, нарушив общественный порядок. В ходе судебного процесса Сагдуллаев полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.

Важным моментом стало решение суда зачесть время, проведенное молодым человеком под стражей, в счет назначенного наказания. В результате этого Сагдуллаев был освобожден прямо в зале суда, что стало неожиданным поворотом в этом громком деле.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг — второй по численности населения город России.

