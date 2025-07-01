Украина вербует россиян: ФСБ нанесла удар по террористке, готовящей теракт

В Санкт-Петербурге разворачивается громкое дело, связанное с подозрениями в шпионаже и подготовке терактов.

Фото: flickr.com by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

Женщина по имени Ярослава Чумакова*, задержанная ранее по обвинению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, официально включена в список лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, о чем сообщается на портале Росфинмониторинга.

По данным ФСБ, гражданка России, родившаяся в 1977 году, была арестована в северной столице за выполнение заданий, полученных от спецслужб Украины. Ей вменяется сбор информации о местах проживания российских военнослужащих, а также о транспортных средствах, которые они используют.

Эти сведения, как утверждается, предназначались для организации террористических актов. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье, связанной с содействием террористической деятельности. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов города, женщина родилась в Казахстане, в поселке Алатау города Алма-Аты.

Согласно информации на сайте Росфинмониторинга, в реестр террористов и экстремистов внесена запись о Чумаковой Ярославе Евгеньевне*, с указанием даты рождения — 17 ноября 1977 года, а также места рождения — поселок Алатау Фрунзенского района Казахской ССР.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Уточнения

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