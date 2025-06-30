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Кризис в отношениях двух стран: тела из Екатеринбурга отправлены в Баку

Происшествия

В Баку самолётом были доставлены тела двух граждан Азербайджана, Зияддина и Гусейна Сафаровых, которые скончались в Екатеринбурге, передаёт информация с азербайджанского портала.

самолет в небе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
самолет в небе

Рейс с телами приземлился в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева в 20:30 по местному времени, что соответствует 19:30 по Москве. После прибытия останки были переданы родственникам. До этого тела находились в морге екатеринбургского бюро судебно-медицинской экспертизы.

Тем временем в Свердловской области продолжается расследование громкого уголовного дела. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, 27 июня в Екатеринбурге были задержаны шестеро участников организованной преступной группы, подозреваемых в совершении ряда тяжких преступлений. По данным следствия, эта этническая группировка причастна к убийствам и покушениям на убийство, совершённым в столице Урала в разные годы — в 2001, 2010 и 2011 годах.

В воскресенье, 29 июня, суд принял решение об аресте троих фигурантов дела — Аяза, Акифа и Мазахира Сафаровых — до 19 июля. Ещё троим подозреваемым, Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову, срок содержания под стражей был продлён на 72 часа.

Эта ситуация вызвала резонанс на международном уровне. Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало временного поверенного в делах российского посольства Петра Волковых, чтобы обсудить обстоятельства задержаний в Екатеринбурге.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя этот инцидент, отметила, что дипломат предоставил все необходимые разъяснения, а ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Она также уточнила, что задержанные являются гражданами России, хотя и имеют азербайджанское происхождение.

Уточнения

Баку́ — столица и крупнейший город Азербайджанской Республики. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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